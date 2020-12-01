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  • Червиченко: «Сычев спрятался, отморозился. Подаем на него в суд»

Червиченко: «Сычев спрятался, отморозился. Подаем на него в суд»

1 декабря 2020, 19:55
6

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко решил подать в суд на экс-форварда команды Дмитрия Сычева. Причина – публичная, на взгляд потенциального истца, клевета со стороны спортсмена.

«Он спрятался, отморозился, телефоны повыключал. Достойное поведение мужчины. Мои ребята все сбросили ему. Никаких ответов не последовало. Подаем в суд. Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол. Я его по этой части до конца буду доставать. И заставлю его заплатить. Найдем его место жительства. Пускай суд рассудит нас. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать», – сказал Червиченко.

  • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
  • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
  • Следующей его командой стал «Марсель».

Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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BRO_football
1606844958
Ну посмотрим как Червиченко будет доказывать то, что угроз с его стороны не поступало
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Avitaminoz
1606848343
Одного не пойму, зачем в этой новости тегать Спартак и РПЛ? Пусть Сыч и Червь сами разбираются.
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R-W_warrior
1606849876
Хоть Сыча и недолюбливаю,но здесь-удачи ему в противостоянии с этой жирной тварью.
Ответить
Дядя Серёжа
1606872327
Не стыдно маленьких обижать?
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paracetamol
1606898790
Да он на Матч.Премьер каждый день пиарится, чего его искать?
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zigbert
1606914799
Оба друг друга стоят но правда должна победить.
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