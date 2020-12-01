Червиченко: «Сычев спрятался, отморозился. Подаем на него в суд»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко решил подать в суд на экс-форварда команды Дмитрия Сычева. Причина – публичная, на взгляд потенциального истца, клевета со стороны спортсмена.

«Он спрятался, отморозился, телефоны повыключал. Достойное поведение мужчины. Мои ребята все сбросили ему. Никаких ответов не последовало. Подаем в суд. Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол. Я его по этой части до конца буду доставать. И заставлю его заплатить. Найдем его место жительства. Пускай суд рассудит нас. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать», – сказал Червиченко.

Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.

После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.

Следующей его командой стал «Марсель».

Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»