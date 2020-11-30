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    Червиченко: «Сычев спрятался, отморозился. Подаем на него в суд»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко решил подать в суд на экс-форварда команды Дмитрия Сычева. Причина – публичная, на взгляд потенциального истца, клевета со стороны спортсмена.

    «Он спрятался, отморозился, телефоны повыключал. Достойное поведение мужчины. Мои ребята все сбросили ему. Никаких ответов не последовало. Подаем в суд. Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол. Я его по этой части до конца буду доставать. И заставлю его заплатить. Найдем его место жительства. Пускай суд рассудит нас. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать», – сказал Червиченко.

    • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
    • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
    • Следующей его командой стал «Марсель».

    Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +294

      R-W_warrior 5 минут назад

      Хоть Сыча и недолюбливаю,но здесь-удачи ему в противостоянии с этой жирной тварью.

      0
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      Рейтинг: +149

      Avitaminoz 31 минуту назад

      Одного не пойму, зачем в этой новости тегать Спартак и РПЛ? Пусть Сыч и Червь сами разбираются.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8965

      BRO_football 1 час назад

      Ну посмотрим как Червиченко будет доказывать то, что угроз с его стороны не поступало

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