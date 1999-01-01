Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

Зато червь с пеной во рту любит поливать Спартак желчью. С улыбкой на роже рассказывать о неудачах Спартака. О том какие не удачные трансферы они проворачивают. Пусть эта гнида расскажет как он второсортных балкарцев и мартыхаев привозил. Типа Шафара и Баги. Та всех если перечислять места не хватит. А допинговый скандал? Когда после одной из игр пол команды рыгало. Это червь повинен в развале Спартака. Он же и Романцева схавал. Чмо вонючее. Когда его вижу в телевизоре тошно становится. Этой гниде его деяния зачтутся.
Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал об угрозах в свой адрес со стороны экс-владельца московского клуба Андрея Червиченко.
«Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена», – заявил футболист.
- Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
- После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
- Следующей его командой стал «Марсель».