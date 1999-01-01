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    Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

    Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал об угрозах в свой адрес со стороны экс-владельца московского клуба Андрея Червиченко.

    «Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена», – заявил футболист.

    • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
    • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
    • Следующей его командой стал «Марсель».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6504

      Hektor 84 49 минут назад

      Зато червь с пеной во рту любит поливать Спартак желчью. С улыбкой на роже рассказывать о неудачах Спартака. О том какие не удачные трансферы они проворачивают. Пусть эта гнида расскажет как он второсортных балкарцев и мартыхаев привозил. Типа Шафара и Баги. Та всех если перечислять места не хватит. А допинговый скандал? Когда после одной из игр пол команды рыгало. Это червь повинен в развале Спартака. Он же и Романцева схавал. Чмо вонючее. Когда его вижу в телевизоре тошно становится. Этой гниде его деяния зачтутся.

      1
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      Рейтинг: +3410

      TOMSON 50 минут назад

      Он не расторг контракт, а свинтил никому ничего не сказав. За это позже получил дисквалификацию на пол года от УЕФА, если память не подводит. И после дисквы оказался в Марселе. Бомбардир не вводи в заблуждение.

      1
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      Рейтинг: +11401

      KLIM777 1 час назад

      В кабинете Миллера говорили - "Не подрочешь сегодня, не забьешь завтра"

      6
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      Рейтинг: +19052

      Боцман59rus 1 час назад

      А попали по голове)))

      1
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      Рейтинг: +3980

      playsh 1 час назад

      Дурак ты,Сычёв.Тебе папаша твой ноги переломал,всё бегал по клубам, зарплату выбирал,где послаще тебе будет.Да не угадал,однако,судьбу твою поломал.А ты на Червиченко киваешь,не по мужски как-то.

      3
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      Рейтинг: +494

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Спартак в 90-х - Выигрывал у Текстильщика из Камышина.

      -1
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      Рейтинг: +10446

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      всё, что нужно знать о липовых чемпионствах "народной" в 90х.
      предлагаю расформировать спартак с формулировкой позор российского футбола!

      -5
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      Рейтинг: -154

      Alex_MI_5 > alarm 1 час назад

      предлагаю засунуть тебе игрушку дрочубы в рот, гы-гы

      11
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      Рейтинг: +4441

      afw13 > alarm 1 час назад

      снова тут дрочишь? со своего кумира Дзюбы пример берёшь? позор бомбардира, очень стыдно за тебя!)

      9
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      Рейтинг: +1317

      аларм дубль2 > alarm 4 минуты назад

      тебя уже выпустили из сумашедшего дома?а зря!

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