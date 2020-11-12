Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал об угрозах в свой адрес со стороны экс-владельца московского клуба Андрея Червиченко.

«Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена», – заявил футболист.