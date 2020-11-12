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  • Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

12 ноября 2020, 20:35
20

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал об угрозах в свой адрес со стороны экс-владельца московского клуба Андрея Червиченко.

«Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена», – заявил футболист.

  • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
  • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
  • Следующей его командой стал «Марсель».

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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Ссппааррттаакк
1605203638
Спартак в 90-х - Выигрывал у Текстильщика из Камышина.
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Plyash
1605204645
Дурак ты,Сычёв.Тебе папаша твой ноги переломал,всё бегал по клубам, зарплату выбирал,где послаще тебе будет.Да не угадал,однако,судьбу твою поломал.А ты на Червиченко киваешь,не по мужски как-то.
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Боцман59rus
1605204815
А попали по голове)))
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Hektor 84
1605206045
Зато червь с пеной во рту любит поливать Спартак желчью. С улыбкой на роже рассказывать о неудачах Спартака. О том какие не удачные трансферы они проворачивают. Пусть эта гнида расскажет как он второсортных балкарцев и мартыхаев привозил. Типа Шафара и Баги. Та всех если перечислять места не хватит. А допинговый скандал? Когда после одной из игр пол команды рыгало. Это червь повинен в развале Спартака. Он же и Романцева схавал. Чмо вонючее. Когда его вижу в телевизоре тошно становится. Этой гниде его деяния зачтутся.
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Semargl18
1605209052
Опять пробомжовский высер пробомжовского сайта...
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ilichkadr
1605210526
История с похождениями Димы Сычева знают многие, но далеко не многие знают их причину. Папик сыграл главную роль в его уходе из Спартака.
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zigbert
1605211195
Червиченко идиот еще тот но дело не в этом. У тебя Дима в Спартаке было все, и хорошая зарплата и место в основном составе. Попросту сбежал из Спартака.
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Добрый Бобер
1605249889
Учитывая то, что и как говорит Черевченко в интервью, я, например, Сычеву верю.
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ItalianFootball
1605251341
Пузатый мог. На пару со Стасом Борецким, колоритный дует вышел бы.
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морозз
1605257203
Походу Сычёв решил напомнить о себе и обос..л Толстого, пиар удался!
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