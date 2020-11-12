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    Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Дмитрия Сычева.

    Футболист рассказал об угрозах в свой адрес со стороны функционера. В частности, прозвучала фраза: «Тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем».

    «Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычев и его папа – два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.

    Я посмотрю этот подкаст, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Скорее всего, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться.

    Если он не сможет это доказать, видимо, ему придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, но я переведу их либо в школу, либо в детский дом», – сказал Червиченко.

    • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
    • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
    • Следующей его командой стал «Марсель».

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    Источник: Sport24

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