Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Дмитрия Сычева.

Футболист рассказал об угрозах в свой адрес со стороны функционера. В частности, прозвучала фраза: «Тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем».

«Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычев и его папа – два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.

Я посмотрю этот подкаст, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Скорее всего, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться.

Если он не сможет это доказать, видимо, ему придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, но я переведу их либо в школу, либо в детский дом», – сказал Червиченко.