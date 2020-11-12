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  • Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

Червиченко: «Сычев и его папа – два слабоумных человека. Ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться»

12 ноября 2020, 21:33
9

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление экс-нападающего московской команды Дмитрия Сычева.

Футболист рассказал об угрозах в свой адрес со стороны функционера. В частности, прозвучала фраза: «Тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем».

«Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычев и его папа – два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.

Я посмотрю этот подкаст, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Скорее всего, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться.

Если он не сможет это доказать, видимо, ему придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, но я переведу их либо в школу, либо в детский дом», – сказал Червиченко.

  • Сычев выступал за «Спартак» с января по август 2002 года.
  • После конфликта с руководством клуба форвард расторг контракт.
  • Следующей его командой стал «Марсель».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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piligrim1986
1605206390
или вы ему битой колени...?))))
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Боцман59rus
1605206419
Сычев иплан
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Semargl18
1605209147
Если бы это прозвучало то сломали бы однозначно... а так скучно вам что ли или новостей нет?
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Plyash
1605209809
Папаша Сычёва идиот,всё искал команду,где больше зарплату за сына дадут,вот и повернул всю карьеру сына не в ту колею.А теперь оба ищут виноватого,два полудурка.
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acor94
1605221529
боюсь Червиченко тоже придется доказывать что семейство Сычевых слабоумно. иначе придется что-то заплатить.
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portero
1605244713
С доказухой проблема, слова они и есть слова... но сказать вполне могли .....
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Просто-333
1605245039
ну прямо монолог из 90-х
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nik55
1605248471
первый раз согласен с червяком---хорошо помню эту историю
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zigbert
1605269285
Об этом Сычев никогда не говорил. Не будет ничего удивительного что он сам придумал эту легенду. Игрок безусловно одаренный но развить свой уровень не захотел сам. Его кривая успеха постепенно катилась вниз. А разве для Романцева это не было ударом,когда после неудачного ЧМ 2002г. Сычев сбежал в Марсель,хотя уже тогда был игроком основного состава Спартака.
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