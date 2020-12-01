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  • УАФ оспорит техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией

УАФ оспорит техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией

1 декабря 2020, 18:49
1

Украинская ассоциация футбола будет оспаривать техническое поражение сборной Украины в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии, сообщает Ua.tribuna.com.

УЕФА прислал УАФ мотивационную часть решения о техническом поражении, где указано, что украинская сторона должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии. Решение УЕФА будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), в ассоциации изучают документы и готовят обращение. Срок подачи апелляции – до 10 дней.

  • Сборной Украины официально присудили техническое поражение в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии. Это означает, что украинцы заняли последнее место в группе и вылетели в лигу В.
  • У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
  • Обе команды выступят на Евро-2020.

Источник: Ua.tribuna.com
Лига наций Украина Швейцария
Комментарии (1)
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kvm
1606841699
какая боооооооооль....
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