УАФ оспорит техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола будет оспаривать техническое поражение сборной Украины в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии, сообщает Ua.tribuna.com.

УЕФА прислал УАФ мотивационную часть решения о техническом поражении, где указано, что украинская сторона должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии. Решение УЕФА будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), в ассоциации изучают документы и готовят обращение. Срок подачи апелляции – до 10 дней.