Главные новости дня. Крыховяк заразился коронавирусом, «Барсу» оштрафуют за жест Месси в память о Марадоне

Министр спорта РФ – о смене формата лимита в РПЛ: «Есть смысл задуматься»

Глава судейского комитета: «Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака»

«Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

Травма Дзюбы оказалась несерьезной. Форвард «Зенита» полетит на матч с «Брюгге»

«Барселона» будет оштрафована за празднование Месси в память о Марадоне

«Чемпионат»: Крыховяк заразился коронавирусом и не сыграет с «Зальцбургом»

Матч «Ювентус» – «Динамо» обслужит француженка Фраппар. Это первое назначение женщины на игру ЛЧ

Акавов: «Сейчас «Спартак» по стоимости находится на уровне 24-го клуба Англии. Это Чемпионшип»

Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Официально: выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января