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    «Барселона» будет оштрафована за празднование Месси в память о Марадоне

    «Барселона» наказана из-за снятия футболки нападающим Лионелем Месси в матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

    Во время празднования гола в ворота «Осасуны» Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.

    Согласно регламенту испанского чемпионата, демонстрация футболистом любого девиза, слогана, рисунка или рекламы вне зависимости от содержания и цели наказывается штрафом в размере 3000 евро.

    • Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября.
    • Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.

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    Источник: Sport.es

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