Глава судейского комитета: «Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака»

Это интервью ещё раз доказало квалификацию судебного состава и их начальства. Точнее - отсутствие квалификации.
Есть правила - судите по правилам.
Это в 90-х не верили тем, кто по несколько раз "нырял". Но сейчас-то есть ВАР. Или ВАР попилили уже?))) Может и нету ВАРа-то? Так, по срачтэвэшной картинке смотрят.) А где и телевизоры спёрли, так там арбитры и не подходят, что бы самим посмотреть повтор?
А то, что судья не дал доиграть момент - полный его провал. Вот об этом и нужно поднимать вопрос. Во всём Мире, где есть ВАР, давно даже оффсайды дают доигрывать, не говоря уже об нарушении, где мяч остался у тех, на ком нарушили.
Ну, это же действительно низкая квалификация арбитра. У тебя есть ВАР, и ты можешь просмотреть потом момент. Нет, он свистит. Паникёр, как по другому? Запаниковал и свистнул.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решения арбитра Николая Волошина в матче 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором».
— Обращались ли «Ротор» и «Спартак» в РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра?
— Нет. А какие могут быть вопросы?
— Например, Александр Хацкевич сильно сомневается, что на Кокорине был пенальти.
— Все эксперты — все до единого — считают, что это 11-метровый. Мне кажется, там было абсолютно четкое нарушение со стороны футболиста «Ротора». Грубая игра. А какие вопросы могут быть у «Спартака»?
— Ларссон и Понсе требовали пенальти.
— Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые...
— Вы считаете, что Ларссон и Понсе симулировали?
— На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он довольно ровно его отсудил.
— «Сочи» просит рассмотреть работу арбитра в матче с «Уралом»?
— Думаю, экспертно-судейская комиссия соберется, скорее всего, во вторник. Сегодня еще нужно дождаться обращения от клубов. Посмотрим.