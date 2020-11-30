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  • Глава судейского комитета: «Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака»

Глава судейского комитета: «Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака»

30 ноября 2020, 14:49
38

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решения арбитра Николая Волошина в матче 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором».

— Обращались ли «Ротор» и «Спартак» в РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра?

— Нет. А какие могут быть вопросы?

— Например, Александр Хацкевич сильно сомневается, что на Кокорине был пенальти.

— Все эксперты — все до единого — считают, что это 11-метровый. Мне кажется, там было абсолютно четкое нарушение со стороны футболиста «Ротора». Грубая игра. А какие вопросы могут быть у «Спартака»?

— Ларссон и Понсе требовали пенальти.

— Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые...

— Вы считаете, что Ларссон и Понсе симулировали?

— На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он довольно ровно его отсудил.

— «Сочи» просит рассмотреть работу арбитра в матче с «Уралом»?

— Думаю, экспертно-судейская комиссия соберется, скорее всего, во вторник. Сегодня еще нужно дождаться обращения от клубов. Посмотрим.

  • «Спартак» после победы над «Ротором» (2:0) делит первое место в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ротор Понсе Эсекьель Ларссон Джордан
Комментарии (38)
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NewLife
1606737456
Хачатурянца бесит, что нападающие Спартака играют настолько мощно, что вынуждают судей обнажать свою ангажированность, чтобы хоть как-то поспособствовать бомжатне.
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NewLife
1606737897
«Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака». То есть сейчас игнорируют правила и судят по понятиям, закрывая глаза на нырки. Этого одного уже достаточно, чтобы гнать этого Хачатурьянца с волчьим билетом и перетрясти всю эту бомжатскую шушару в РФС.
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zarsm
1606738727
Идиот, где он нырял? Это был чистый пенальти
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JTherry
1606739353
глава всех наших судей, товарисч из РФС, говорит открытым текстом: мои подчиненные вообще не будут ставить пенальти на Ларссоне, даже если в штрафной соперника против него будут реальные нарушения, судить Спартак будут не по правилам, а по понятиям... браво, Хачатурянц!))) и это он произносит перед матчами с сочи и зенитом... и кто сомневался, что в судейском комитете РФС люди не ангажированные руководством газпрёма?
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СвинкаСправедливости
1606740946
Это вообще адекватное заявление? Они там бредят уже, не?
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ySS
1606741555
Одиозные заявления различных руководителей сейчас входят в моду. Вот и газпромовское чучело присоединилось к тренду. Ну мяч, по его словам, он шайбы научился отличать. Арбитр должен принимать правильные рнешения по ситуации на поле, чем быстрее и правильнее, тем выше его квалификация. И никакие другие моменты не должны влиять.
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aleks 265814
1606743280
На медленной съемке было видно как вратарь цепляет Ларссона и это пенальти ,но почему остановили игру не дав доиграть эпизод , там Спартак был с мячом и имел голевой момент для взятия ворот !!! На мой взгляд надо было доигрывать ,получается судья украл гол у Спартака.Это грубое нарушение и судью надо строго наказать ,1000 000 рублей штрафа.Тогда будут думать на будущее .
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ivany4
1606745373
Похоже в ближайший вторник, надо проводить не заседание экспертно-судейской комиссии, а конференцию РФС и снимать с должности главу судейского комитета РФС, за призыв судить не по правилам, а как захочется. Совсем уже обнаглели!!!
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SaveAS
1606758613
Т.е сам в открытую заявил что судьи будут засуживать? Это что они не будут добросовестно выполнять свою работу??? Ашот, кукуха поехала такое в открытую говорить? Это и есть работа судьи, разобраться честно в эпизоде, для этого дали вар вам!
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kliker
1606764486
Это прямое указание армяна, что можно срубать напов Спартака и рассматривать это как симуляцию напов Спартака. Говнюк это чмо судейское.
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