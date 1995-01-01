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    Глава судейского комитета: «Если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут назначать пенальти в пользу «Спартака»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решения арбитра Николая Волошина в матче 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором».

    — Обращались ли «Ротор» и «Спартак» в РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра?

    — Нет. А какие могут быть вопросы?

    — Например, Александр Хацкевич сильно сомневается, что на Кокорине был пенальти.

    — Все эксперты — все до единого — считают, что это 11-метровый. Мне кажется, там было абсолютно четкое нарушение со стороны футболиста «Ротора». Грубая игра. А какие вопросы могут быть у «Спартака»?

    — Ларссон и Понсе требовали пенальти.

    — Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые...

    — Вы считаете, что Ларссон и Понсе симулировали?

    — На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он довольно ровно его отсудил.

    — «Сочи» просит рассмотреть работу арбитра в матче с «Уралом»?

    — Думаю, экспертно-судейская комиссия соберется, скорее всего, во вторник. Сегодня еще нужно дождаться обращения от клубов. Посмотрим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии28
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      Рейтинг: +5891

      Владислав Vlad 12 минут назад

      Это интервью ещё раз доказало квалификацию судебного состава и их начальства. Точнее - отсутствие квалификации.
      Есть правила - судите по правилам.
      Это в 90-х не верили тем, кто по несколько раз "нырял". Но сейчас-то есть ВАР. Или ВАР попилили уже?))) Может и нету ВАРа-то? Так, по срачтэвэшной картинке смотрят.) А где и телевизоры спёрли, так там арбитры и не подходят, что бы самим посмотреть повтор?
      А то, что судья не дал доиграть момент - полный его провал. Вот об этом и нужно поднимать вопрос. Во всём Мире, где есть ВАР, давно даже оффсайды дают доигрывать, не говоря уже об нарушении, где мяч остался у тех, на ком нарушили.
      Ну, это же действительно низкая квалификация арбитра. У тебя есть ВАР, и ты можешь просмотреть потом момент. Нет, он свистит. Паникёр, как по другому? Запаниковал и свистнул.

      0
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      Рейтинг: +72

      aleks 265814 26 минут назад

      На медленной съемке было видно как вратарь цепляет Ларссона и это пенальти ,но почему остановили игру не дав доиграть эпизод , там Спартак был с мячом и имел голевой момент для взятия ворот !!! На мой взгляд надо было доигрывать ,получается судья украл гол у Спартака.Это грубое нарушение и судью надо строго наказать ,1000 000 рублей штрафа.Тогда будут думать на будущее .

      3
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      Рейтинг: +5891

      Владислав Vlad > aleks 265814 19 минут назад

      Квалификация судьи.))) Фолы, уже не свистели в 00-х, если мяч оставался у того, кто владел мячом. С вводом ВАР перестали свистеть оффсайда, пока момент не доиграют до конца.
      Наши судьи, видимо, ещё всё в девяностых.))

      2
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      Рейтинг: +17752

      silver29 38 минут назад

      Глава судейского комитета РФС ОБЯЗАН !!!! сохранять нейтралитет и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказаться от комментариев до официального решения ! Иначе это не профессионализм и подозрение в ангажированности. КДК ваш выход.

      6
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      Рейтинг: +9705

      Persona_non_Grata 43 минуты назад

      В данном эпизоде явный косяк судейства - если было нарушение , то пенальти , если нарушения не было , то почему остановили игру не дав доиграть эпизод , там Спартак был с мячом и имел голевой момент для взятия ворот !!! На мой взгляд надо было доигрывать эпизод , а потом смотреть ВАР .

      4
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      Рейтинг: +5891

      Владислав Vlad > Persona_non_Grata 23 минуты назад

      Не только на твой взгляд.))) По сути эти рекомендации даны всем судьям всего мира.) Но у нас свои правила.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17752

      silver29 53 минуты назад

      Может ему и показалось, но это его издержки зрения а может и того хуже заряженность на предвзятость. Смотрите покадрово касание ноги Ларссона было до падения, а там все ваши фантазии судьи и комментатов ТИНА ТВ с газпрома, а иначе перепишите правила игры "для РПЛ в штрафной сбивать можно "

      5
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      Рейтинг: +5891

      Владислав Vlad > silver29 24 минуты назад

      РПЛ - свои правила, остальная Европа - свои.) Уже и переписывать не надо. Вот только до сих пор нет писем в УЕФА с жалобами на судейство в еврокубках. А мы ждали.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      ySS 55 минут назад

      Одиозные заявления различных руководителей сейчас входят в моду.
      Вот и газпромовское чучело присоединилось к тренду.
      Ну мяч, по его словам, он шайбы научился отличать.
      Арбитр должен принимать правильные рнешения по ситуации на поле, чем быстрее и правильнее, тем выше его квалификация.
      И никакие другие моменты не должны влиять.

      4
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      Рейтинг: +525

      Вальдемар IV 58 минут назад

      если перестанут назначать, то снимутся они

      0
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      Рейтинг: +2113

      ФК Пупсик 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Срам спартаку позорному!

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +2394

      neim 1 час назад

      Ну если игроки "ныряют", что мешает показывать им желтые карточки ? Тем более, что за симуляцию это правилами предусмотрено. Глядишь и желающих "по плавать" на футбольном поле по убавится. Зачем же открыто намекать на неправомерные действия судей в будущем ?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1966

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Это вообще адекватное заявление? Они там бредят уже, не?

      4
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      ...
      Рейтинг: +2113

      ФК Пупсик > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На рыло свое посмотри!

      -5
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