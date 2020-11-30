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  • Акавов: «Сейчас «Спартак» по стоимости находится на уровне 24-го клуба Англии. Это Чемпионшип»

Акавов: «Сейчас «Спартак» по стоимости находится на уровне 24-го клуба Англии. Это Чемпионшип»

30 ноября 2020, 20:27
2

Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов рассказал, как обесценилась стоимость клуба за последние несколько лет.

«Четыре года назад стоимость клуба была на уровне восьмого-девятого места чемпионата Англии, сейчас мы на 24-м месте. Это уровень Чемпионшипа.

Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос. Сейчас французская лига намного сильнее нашей. Оптимальный вариантом было бы двигаться в том же направлении, что и Бельгия – развивать молодежь», – сказал Акавов.

  • По данным Transfermarkt, стоимость состава «Спартака» оценивается в 107,05 миллиона евро.
  • Самый дешевый состав в АПЛ у «Вест Бромвича» – 106,55 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1606767783
Чо так скромно? Пиши сразу 124-й!!! Вы, б..., за 20 лет напилили на пару составов Барсы или Реала, а рассказываете, что у вас вечно бабла нет. Доите и доите этот лукойл, потому что все со всеми делитесь. Вам же футбол нахрен не уперся, ни как спорт, ни как бизнес. Вы бренд "приватизировали" и паразитируете на нём, твари.
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Hektor 84
1606893390
Наверно потому то ты и бывший руководитель селекционного отдела))) ни считать не умеешь так еще и свои прямые обязанности не выполняешь. Та и при чем здесь стоимость состава? Вон в Европе наши клубы дрючат команды с гораздо скромными составами. Та что там европа? Команда из Грузии отымела Динамо с долларовыми миллионерами. И при чем тут стоимость состава? Вот потому то ты и бывший)))) Федуну надо меньше всяких оленей назначать в команду, а больше доверять профессионалам. Лучше бы он на эти посты назначал ребят игравших за Спартак. Эти ребята любят Спартак, вред приносить не будут. Пусть даже у кого и нет опыта работы на таком посту, опыт дело наживное. Зато команда для них не безразлична. Главой селекционного отдела считаю надо назначать человека проигравшего в футбол на высшем уровне. А не этих не понятно откуда вылезших.
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