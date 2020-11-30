Акавов: «Сейчас «Спартак» по стоимости находится на уровне 24-го клуба Англии. Это Чемпионшип»

Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов рассказал, как обесценилась стоимость клуба за последние несколько лет.

«Четыре года назад стоимость клуба была на уровне восьмого-девятого места чемпионата Англии, сейчас мы на 24-м месте. Это уровень Чемпионшипа.

Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос. Сейчас французская лига намного сильнее нашей. Оптимальный вариантом было бы двигаться в том же направлении, что и Бельгия – развивать молодежь», – сказал Акавов.