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    Акавов: «Сейчас «Спартак» по стоимости находится на уровне 24-го клуба Англии. Это Чемпионшип»

    Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов рассказал, как обесценилась стоимость клуба за последние несколько лет.

    «Четыре года назад стоимость клуба была на уровне восьмого-девятого места чемпионата Англии, сейчас мы на 24-м месте. Это уровень Чемпионшипа.

    Дело не только в том, что мы продали несколько игроков. Просто рынок сильно вырос. Сейчас французская лига намного сильнее нашей. Оптимальный вариантом было бы двигаться в том же направлении, что и Бельгия – развивать молодежь», – сказал Акавов.

    • По данным Transfermarkt, стоимость состава «Спартака» оценивается в 107,05 миллиона евро.
    • Самый дешевый состав в АПЛ у «Вест Бромвича» – 106,55 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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