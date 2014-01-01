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    Из-за погодных условий VAR на матче «Урал» – «Сочи» работает не в полном объеме

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи». Организаторы не сумели должным образом настроить VAR.

    «Матч пройдет без использования VAR офсайдных линий.

    Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

    В связи с этим является невозможным использование технологии определения офсайда в данном матче», – сообщил РФС.

    • «Сочи» в случае ничьей поднимется на 6-е место.
    • «Урал» идет в таблице 12-м.
    • Сочинцы в последних девяти играх забили хотя бы по голу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1293

      777+ 1 час назад

      Здесь смотрим, здесь не смотрим! Здесь судим, здесь не судим, а здесь Кашаи для РПЛ рыбу заворачивал........

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      Рейтинг: +18387

      bset 2 часа назад

      Ахахаха. Это же самая частая причина использования ВАР. Вот это наследие от ЧМ, даже поле в порядок не могут привести.

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