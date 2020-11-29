Из-за погодных условий VAR на матче «Урал» – «Сочи» работает не в полном объеме

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи». Организаторы не сумели должным образом настроить VAR.
«Матч пройдет без использования VAR офсайдных линий.
Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.
В связи с этим является невозможным использование технологии определения офсайда в данном матче», – сообщил РФС.
- «Сочи» в случае ничьей поднимется на 6-е место.
- «Урал» идет в таблице 12-м.
- Сочинцы в последних девяти играх забили хотя бы по голу.
Источник: РФС