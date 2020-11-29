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  • Из-за погодных условий VAR на матче «Урал» – «Сочи» работает не в полном объеме

Из-за погодных условий VAR на матче «Урал» – «Сочи» работает не в полном объеме

29 ноября 2020, 12:26
3

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи». Организаторы не сумели должным образом настроить VAR.

«Матч пройдет без использования VAR офсайдных линий.

Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим является невозможным использование технологии определения офсайда в данном матче», – сообщил РФС.

  • «Сочи» в случае ничьей поднимется на 6-е место.
  • «Урал» идет в таблице 12-м.
  • Сочинцы в последних девяти играх забили хотя бы по голу.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Сочи
Комментарии (3)
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777+
1606646292
Здесь смотрим, здесь не смотрим! Здесь судим, здесь не судим, а здесь Кашаи для РПЛ рыбу заворачивал........
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portero
1606663010
Нах футбол при минус 14, из года в год одна херня, пусть крышу строят или календарь составляют с учетом погоды, в декабре и конце ноябрч играть в футбол....
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Hektor 84
1606717661
Вар в РПЛ итак работает в пол силы, а то и на четверть. Не зависимо лето или зима.
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