Милевский сообщил об уходе из брестского «Динамо»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский покинет команду в межсезонье. В последнем туре чемпионата Белоруссии украинец забил.
«Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо». Но карьера футболиста не закончена. Все еще впереди», – сказал Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5».
- Вероятно, следующим клубом Милевского станет кипрский «Пафос».
- 35-летний форвард оценивается в 100 тысяч евро.
- В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии он провел 27 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.
Источник: твиттер KrasavaVlog