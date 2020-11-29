Милевский сообщил об уходе из брестского «Динамо»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский покинет команду в межсезонье. В последнем туре чемпионата Белоруссии украинец забил.

«Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо». Но карьера футболиста не закончена. Все еще впереди», – сказал Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5».