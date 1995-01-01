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    Милевский сообщил об уходе из брестского «Динамо»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский покинет команду в межсезонье. В последнем туре чемпионата Белоруссии украинец забил.

    «Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо». Но карьера футболиста не закончена. Все еще впереди», – сказал Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5».

    • Вероятно, следующим клубом Милевского станет кипрский «Пафос».
    • 35-летний форвард оценивается в 100 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии он провел 27 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.

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    Источник: твиттер KrasavaVlog

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19272

      Боцман59rus 48 минут назад

      Савина рукожопный футболер, ну буду блогером

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      Рейтинг: +3396

      InterMilLano1908 1 час назад

      Канделаки весь Тосно ипал

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