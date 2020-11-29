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Милевский сообщил об уходе из брестского «Динамо»

29 ноября 2020, 08:50
2

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский покинет команду в межсезонье. В последнем туре чемпионата Белоруссии украинец забил.

«Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо». Но карьера футболиста не закончена. Все еще впереди», – сказал Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5».

  • Вероятно, следующим клубом Милевского станет кипрский «Пафос».
  • 35-летний форвард оценивается в 100 тысяч евро.
  • В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии он провел 27 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.

Источник: твиттер KrasavaVlog
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем
Комментарии (2)
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InterMilLano1908
1606633116
Канделаки весь Тосно ипал
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Боцман59rus
1606635084
Савина рукожопный футболер, ну буду блогером
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