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Василий Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно»

28 ноября 2020, 19:57
12

Видеоблогер Василий Уткин не считает, что главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева нужно увольнять. Команда идет в РПЛ девятой.

«И снова полно соображений об отставке Мусаева. Две вариации: а) она неизбежна, б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А мне кажется, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». В срочной отставке нет никакого смысла.

А дальше… А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещe трое пытались. Между тем Мусаеву ещe надо было свою команду в лигу завести. Пройти через квалификацию — серьeзное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую… С чего ж его выгонять? Как-то нелогично», – написал Уткин.

  • У «Краснодара» семь поражений в восьми последних матчах.
  • На следующей неделе «Краснодар» примет в Лиге чемпионов «Ренн».
  • Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2011 года.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Уткин Василий
Комментарии (12)
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Plyash
1606583741
Вася прав,человек работает и результат есть.
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Taps
1606583763
Мурадку - тренером сборной.
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Retiremen_VMF
1606584022
А выигрывать хоть у кого нибудь тоже не будет в долгосрочной перспективе? Нет, тогда в этой же перспективе первый дивизион! В предыдущих сезонах Мусаеву дико везло по ходу карьеры, а теперь не срослось совсем! У любого человека есть свой потолок, Мусаев по моему его достиг и он довольно высок.Команда в ЛЧ, это достижение серьезное, но это никак не должно значить полный иммунитет. И тренер и игроки свое в этом составе полностью оправдали, надо менять на более голодный.
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Вальдемар IV
1606584980
жир в башку ударил, если бы какой столичный клуб был на 10 месте
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Psih86
1606585265
А что должно случится чтобы его уволили??? Уже давно всё идёт не так как должно быть и чего ждать, пока Краснодар окажется на последнем месте???
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Серёга Краснодарский
1606586858
Если у ротора выиграют то не вылетят точно. Мусаева не Убирать нужно а гнать в шею месяца 4 назад.
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ySS
1606589826
Пусть выводит в ЛЕ и тренирует дальше. Нет, можно вторую часть чемпионата и с новым начать
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serglider
1606591879
Осталось только у Галицкого уточнить как долго он может содержать Краснодар если он будет болтаться между 6-10 местами))) В следующем сезоне на одно место в еврокубках будет меньше. Не факт, что в последующие сезоны мы не потеряем еще место, а то и два! С таким графиком ЦСКА Гинера под ВТБ прогнулся, не смотря на то что у клуба болелы аж в правительстве РФ есть! Если провинциальный Краснодар пойдет ко дну, то никто и пальцем не пошевелит. Вся надежда будет на губошлепа Васю, с другой стороны есть пример Химок и Динамо, поменяли тренеров и появилась игра! Насчет двух "фронтов"... Во-первых, некоторые команды прошедшие через отбор становились чемпионами ЛЕ, как-то сумели же))) Во-вторых, Мусаев отлично знал расписание игр и нужно готовится к разным вариантам развития ситуации, а не лепить сегодня оправдания. Ну и в третьих, наши клубы не единственные кто попал в такую ситуацию, но провалились почему-то только наши. При этом всех их "роднит", что они все отечественные "специалисты" закончившие одну ВШТ, может их там просто плохо готовили?
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Roberto_01
1606624187
Нулевое сообщение от утки, как и всегда жирная падла проплаченая пишет что нужно нанимателю, но тут жирдяй наврятли угадал, уверен в скорой отставки , либо переводе Мусаева в молодёжные команды, и приход тренера выше уровня! Хотя я думаю Русским командам не поможет уже ни чего, забрались ни куда не водные футболишки , покойся с миром Русский футбол!
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