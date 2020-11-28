Василий Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно»

Видеоблогер Василий Уткин не считает, что главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева нужно увольнять. Команда идет в РПЛ девятой.

«И снова полно соображений об отставке Мусаева. Две вариации: а) она неизбежна, б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А мне кажется, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». В срочной отставке нет никакого смысла.

А дальше… А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещe трое пытались. Между тем Мусаеву ещe надо было свою команду в лигу завести. Пройти через квалификацию — серьeзное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую… С чего ж его выгонять? Как-то нелогично», – написал Уткин.