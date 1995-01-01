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    Василий Уткин: «Отставки Мусаева не будет и быть не должно»

    Видеоблогер Василий Уткин не считает, что главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева нужно увольнять. Команда идет в РПЛ девятой.

    «И снова полно соображений об отставке Мусаева. Две вариации: а) она неизбежна, б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А мне кажется, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». В срочной отставке нет никакого смысла.

    А дальше… А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещe трое пытались. Между тем Мусаеву ещe надо было свою команду в лигу завести. Пройти через квалификацию — серьeзное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую… С чего ж его выгонять? Как-то нелогично», – написал Уткин.

    • У «Краснодара» семь поражений в восьми последних матчах.
    • На следующей неделе «Краснодар» примет в Лиге чемпионов «Ренн».
    • Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2011 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +859

      Серёга Краснодарский 32 минуты назад

      Если у ротора выиграют то не вылетят точно. Мусаева не Убирать нужно а гнать в шею месяца 4 назад.

      1
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      Рейтинг: +1037

      Psih86 58 минут назад

      А что должно случится чтобы его уволили??? Уже давно всё идёт не так как должно быть и чего ждать, пока Краснодар окажется на последнем месте???

      0
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      Рейтинг: +10857

      Cules2013 > Psih86 41 минуту назад

      не туда нажал
      +++

      0
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      Рейтинг: +521

      Вальдемар IV 1 час назад

      жир в башку ударил, если бы какой столичный клуб был на 10 месте

      0
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      Рейтинг: +1391

      Retiremen_VMF 1 час назад

      А выигрывать хоть у кого нибудь тоже не будет в долгосрочной перспективе? Нет, тогда в этой же перспективе первый дивизион! В предыдущих сезонах Мусаеву дико везло по ходу карьеры, а теперь не срослось совсем! У любого человека есть свой потолок, Мусаев по моему его достиг и он довольно высок.Команда в ЛЧ, это достижение серьезное, но это никак не должно значить полный иммунитет. И тренер и игроки свое в этом составе полностью оправдали, надо менять на более голодный.

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      Рейтинг: +591

      Taps 1 час назад

      Мурадку - тренером сборной.

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      Рейтинг: +4293

      playsh 1 час назад

      Вася прав,человек работает и результат есть.

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