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    Хван Ин Бом – после коронавируса: «Чувствую себя отлично. Хочу сыграть против ЦСКА»

    Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом рассказал о своем состоянии после перенесенного коронавируса.

    «Когда я был в Австрии, я хотел поскорее вернуться в Казань и присоединиться к команде. Сейчас я чувствую себя отлично. Очень хочу играть и надеюсь появиться на поле уже в ближайшей игре. Нам нужно побеждать, и я хочу помочь команде в этом.

    Как я себя чувствовал во время болезни? В первый день я почувствовал жар и сразу же обратился к доктору сборной, через некоторое время я потерял обоняние, но общее состояние было отличным. Сейчас все хорошо, обоняние вернулось еще не полностью, но уверен, что со временем все наладится.

    Я все время находился в комнате, не было возможности выйти куда-то, это непросто. Когда был карантин я молил, чтобы все поскорее закончилось. Я хотел тренироваться вместе со всеми и, наконец, вернулся. Я не уверен, что моя форма на данный момент идеальна, но я буду делать все, чтобы помочь команде.

    Я хочу сыграть против ЦСКА. Но не все зависит от меня, решение будет принимать главный тренер. Если он решит, что я готов играть с самого начала, я буду, если мне предстоит выйти на замену, к этому я тоже готов», – сказал кореец.

    • Хван Ин Бом в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 12 матчах.
    • «Рубин» примет ЦСКА в воскресенье в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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