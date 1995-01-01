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    Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

    Южнокорейское информационное агентство «Рeнхап» сообщило о вспышке коронавируса в футбольной сборной.

    Всего положительные тесты на COVID-19 сдали пять человек – четыре игрока и один член персонала.

    Один из инфицированных – полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. Болезнь у него проходит бессимптомно.

    Сборная Южной Кореи находится в Австрии, где должна провести товарищеские матчи с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рёнхап»

    Крупнейшее информационное агентство Республики Корея. Поддерживает соглашения с 78 разными СМИ по всему миру. Аудитория в твиттере превышает 105 тысяч человек.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5136

      Рубинище 1 час назад

      потеря конечно, здоровья

      0
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      Рейтинг: +2147

      Nerlinger 3 часа назад

      кто??? Бим Бом, с цирка приблудился?

      -1
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