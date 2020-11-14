Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

Южнокорейское информационное агентство «Рeнхап» сообщило о вспышке коронавируса в футбольной сборной.
Всего положительные тесты на COVID-19 сдали пять человек – четыре игрока и один член персонала.
Один из инфицированных – полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. Болезнь у него проходит бессимптомно.
Сборная Южной Кореи находится в Австрии, где должна провести товарищеские матчи с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября).
Источник: «Рёнхап»
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