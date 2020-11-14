Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

Южнокорейское информационное агентство «Рeнхап» сообщило о вспышке коронавируса в футбольной сборной.

Всего положительные тесты на COVID-19 сдали пять человек – четыре игрока и один член персонала.

Один из инфицированных – полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. Болезнь у него проходит бессимптомно.

Сборная Южной Кореи находится в Австрии, где должна провести товарищеские матчи с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября).