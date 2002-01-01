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    Лазович: «Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше всех»

    Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович рассказал о самоотдаче за клуб Игоря Денисова. Оба уже завершили карьеру.

    «У нас был матч, уже не помню, против кого мы играли. Мы проигрывали 0:2, и я в той встрече играл не на своeм уровне, медленно двигался. И он начал на меня кричать на поле: «Давай беги, играй лучше. Почему ты тормозишь?» Постоянно пинал меня сзади. Гарри подошeл к Лучано Спаллетти и сказал: «Меняй Лазо, он не может больше играть».

    «Зенит» — команда, где всегда надо доказывать свою состоятельность на поле. Денисов — победитель. Каждый, кто играет за его команду, должен относиться к своим обязанностям со всей серьeзностью. Усерднее тренироваться и стремиться к победе.

    «Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо», – считает серб.

    • Лазович сейчас занимает пост спортивного директора в сербском «Партизане».
    • «Зениту» игрок принадлежал с 2010 по 2014 год (51 матч в РПЛ, 17 голов).
    • Лазович дважды брал РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12000

      Garrincha58 11 минут назад

      у нас везде любят лизунов кто лижет жопу начальству тот и считается патриотом, а истинных кто радеет за дело того пинком под зад таких в Зените сейчас очень много поэтому и нет коллектива

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