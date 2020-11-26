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  • Лазович: «Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше всех»

Лазович: «Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше всех»

26 ноября 2020, 16:42
13

Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович рассказал о самоотдаче за клуб Игоря Денисова. Оба уже завершили карьеру.

«У нас был матч, уже не помню, против кого мы играли. Мы проигрывали 0:2, и я в той встрече играл не на своeм уровне, медленно двигался. И он начал на меня кричать на поле: «Давай беги, играй лучше. Почему ты тормозишь?» Постоянно пинал меня сзади. Гарри подошeл к Лучано Спаллетти и сказал: «Меняй Лазо, он не может больше играть».

«Зенит» — команда, где всегда надо доказывать свою состоятельность на поле. Денисов — победитель. Каждый, кто играет за его команду, должен относиться к своим обязанностям со всей серьeзностью. Усерднее тренироваться и стремиться к победе.

«Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо», – считает серб.

  • Лазович сейчас занимает пост спортивного директора в сербском «Партизане».
  • «Зениту» игрок принадлежал с 2010 по 2014 год (51 матч в РПЛ, 17 голов).
  • Лазович дважды брал РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Лазович Данко
Комментарии (13)
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Garrincha58
1606399598
у нас везде любят лизунов кто лижет жопу начальству тот и считается патриотом, а истинных кто радеет за дело того пинком под зад таких в Зените сейчас очень много поэтому и нет коллектива
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paracetamol
1606405587
Он любил клуб больше всех, но деньги еще больше. Почему и остался на бобах.
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Nevsky_RU
1606407566
и еще чуть больше он любил денюшки))
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raritet
1606410344
Отношение двоякое к Денисову. Да, он был настоящий боец на поле. Когда была игра против Порту, он столько раз ронял Халка, а все уже имеют представление, что такое Халк. В то, время, я не имея еще представления что в скором времени этот зверь будет играть в Зените, жалел его. И переживал, что судья рано или поздно Гарика удалит. Понять его было по человечески можно: команда была выстроена великолепно Диком на русском костяке. Иногда были матчи , когда весь состав был российский. И тут приходит Халк, которому зарплата выше чем всем тем, кто в Зените с самого начала. Естественно началась буза. С тех пор , у меня отношение к Денисову изменилось. Думал , что важнее всего отношение к своей работе, а оказалось деньги превыше всего....
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житель СПб
1606417461
"Любил Зенит больше всего" - но сделал очень много для того, чтобы его развалить. Пусть по тупому, под тайным руководством Широкова - но его это не оправдывает. Любил бы по настоящему - так бы не поступил.
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maygli
1606428734
Да классно он играл за Зенит и сборную. После ухода из Зенита сломался морально и уже такой игры не показывал.
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zigbert
1606480963
Как игрок был хороший но с неуступчивым характером вне поля.
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