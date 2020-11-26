Лазович: «Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше всех»

Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович рассказал о самоотдаче за клуб Игоря Денисова. Оба уже завершили карьеру.

«У нас был матч, уже не помню, против кого мы играли. Мы проигрывали 0:2, и я в той встрече играл не на своeм уровне, медленно двигался. И он начал на меня кричать на поле: «Давай беги, играй лучше. Почему ты тормозишь?» Постоянно пинал меня сзади. Гарри подошeл к Лучано Спаллетти и сказал: «Меняй Лазо, он не может больше играть».

«Зенит» — команда, где всегда надо доказывать свою состоятельность на поле. Денисов — победитель. Каждый, кто играет за его команду, должен относиться к своим обязанностям со всей серьeзностью. Усерднее тренироваться и стремиться к победе.

«Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо», – считает серб.