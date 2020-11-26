«Родина»: «Видимо, нужно ждать нашего выхода в Лигу чемпионов, чтобы российский клуб добыл там победу»

Клуб ПФЛ «Родина» отреагировал на отсутствие побед российских клубов в текущем групповом этапе Лиги чемпионов. Москвичи предложили дождаться их выхода в турнир.
«По всей видимости, придется ждать, пока мы выйдем в ЛЧ, чтобы [России] добыть, наконец, там победу...» – написала «Родина» после поражения «Зенита» от «Лацио» (1:3).
- Клуб выступает в ПФЛ с прошлого года.
- В таблице 2-й группы «Родина» идет на 8-м месте.
- Тренер клуба – бывший спартаковец Максим Калиниченко.
Источник: твиттер «Родины»