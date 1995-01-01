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    Клопп: «Марадона всегда был частью моей жизни»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

    «Мне 53 года, и мне кажется, что он всегда был частью моей жизни. Когда был молод, очень молод — может, в восемь или десять лет, — впервые увидел его. Марадоне было 16 или 17 лет. С того момента он был моим любимым игроком. Не так давно смотрел документальный фильм про Диего. Диего был сенсационным парнем, а у Марадоны были проблемы, если можно так сказать. Буду скучать по обоим», – приводит слова немца «Чемпионат» со ссылкой на BT Sport.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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