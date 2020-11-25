Умер Диего Марадона

От сердечного приступа умер бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Clarin. Ему было 60 лет.
11 ноября аргентинец перенес операцию. Его выписали из больницы и доставили в клинику, где лечат от алкогольной зависимости.
- Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
- Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
Источник: Clarin