Умер Диего Марадона

От сердечного приступа умер бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Clarin. Ему было 60 лет.

11 ноября аргентинец перенес операцию. Его выписали из больницы и доставили в клинику, где лечат от алкогольной зависимости.

Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.

Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.

На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую