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    Умер Диего Марадона

    От сердечного приступа умер бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, сообщает Clarin. Ему было 60 лет.

    11 ноября аргентинец перенес операцию. Его выписали из больницы и доставили в клинику, где лечат от алкогольной зависимости.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

    Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Clarin

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии54
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      Рейтинг: +25

      silantiy 15 минут назад

      Покойся с миром Великий!
      Adiós Diego Armando!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9345

      JTherry 19 минут назад

      глубочайшие соболезнования... светлая память о Великом футболисте! ушла легенда...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Alec7183 23 минуты назад

      Дааа,печаль, блин он казалось играл во всех дворах, т.к. когда кто-то брал на себя много и пытался в одиночку всех разорвать-кричали- эээ Марадона пасуй.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +80771

      zigbert 23 минуты назад

      Выдающийся футболист. Светлая память!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Benifacto 26 минут назад

      Армандо Диего ТЫ все всем доказал!!!
      а то что тебя облили грязью, все во лишь за то что ты любишь расслабляться как и треть планеты! то добрая половина планеты(минимум) была с тобой!
      Ты великий....им и останешься с нами и всем футболом....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ARSteven89 28 минут назад

      Футбольный мир плачет! В Аргентине умер Бог! (((((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2363

      SarJr 34 минуты назад

      2020, что сказать....(

      1
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      Рейтинг: +962

      nominum 35 минут назад

      Моё сердце остановилось, моё сердце замерло.

      3
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      Рейтинг: +4194

      playsh 37 минут назад

      Солнечный человек был,всегда с доброй улыбкой и весёлым взглядом.Дай бог здоровья твоей семье.

      4
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      Рейтинг: +88

      Jurabay 37 минут назад

      Легенда покойся миром

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