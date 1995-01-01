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    Черчесов: «Марадона гениальный, уникальный. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда»

    Главный тренер сборной России высказался по поводу смерти Диего Марадоны. Аргентинец умер в возрасте 60 лет.

    «С тяжeлым сердцем прочитал новость о том, что ушeл из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зелeном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово – гениальный.

    От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», – сказал тренер.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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