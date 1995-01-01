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    Это’О: «Месси стареет. «Барселоне» нужно думать о будущем и обратить внимание на Мбаппе и Мукоко»

    Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что каталонскому клубу нужно искать замену нападающему Лионелю Месси.

    «Месси даст команде еще несколько лет, но он стареет. «Барселоне» уже сейчас нужно думать о будущем. Я бы обратил внимание на Мбаппе и Мукоко из «Боруссии» – он станет настоящей звездой», – сказал Это’О.

    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне.
    • В текущем сезоне 33-летний форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста в десяти матчах.

    Daily Mail: «Ман Сити» разработал десятилетнюю стратегию работы с Месси

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1118

      elessar arnor 44 минуты назад

      мукоко? потому что уголек?

      0
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      Рейтинг: +2855

      Puddle 1 час назад

      Я сначала прочитал: на Мутко

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