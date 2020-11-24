Это’О: «Месси стареет. «Барселоне» нужно думать о будущем и обратить внимание на Мбаппе и Мукоко»

Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что каталонскому клубу нужно искать замену нападающему Лионелю Месси.

«Месси даст команде еще несколько лет, но он стареет. «Барселоне» уже сейчас нужно думать о будущем. Я бы обратил внимание на Мбаппе и Мукоко из «Боруссии» – он станет настоящей звездой», – сказал Это’О.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста в десяти матчах.

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