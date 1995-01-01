Это’О: «Месси стареет. «Барселоне» нужно думать о будущем и обратить внимание на Мбаппе и Мукоко»

мукоко? потому что уголек?
Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что каталонскому клубу нужно искать замену нападающему Лионелю Месси.
«Месси даст команде еще несколько лет, но он стареет. «Барселоне» уже сейчас нужно думать о будущем. Я бы обратил внимание на Мбаппе и Мукоко из «Боруссии» – он станет настоящей звездой», – сказал Это’О.
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне.
- В текущем сезоне 33-летний форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста в десяти матчах.
Daily Mail: «Ман Сити» разработал десятилетнюю стратегию работы с Месси