Daily Mail: «Ман Сити» разработал десятилетнюю стратегию работы с Месси

«Манчестер Сити» разработал десятилетнюю стратегию, чтобы получить максимальную выгоду в случае трансфера форварда Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает Daily Mail.

В основе плана лежит многолетний контракт Месси с клубом. После «Сити» Месси, по замыслу CFG (City Football Group), будет выступать за один из клубов, принадлежащих холдингу, скорее всего, за «Нью-Йорк Сити». После завершения карьеры Месси может занять должность посла «Манчестер Сити».