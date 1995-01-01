Daily Mail: «Ман Сити» разработал десятилетнюю стратегию работы с Месси

очередная шляпа.... запомните, он никогда не уйдет из барсы. Вывеска у сити слаба, сегодня шейхи платят, завтра их это з а е б е т ничего не выйграв, и они уйдут в баскетбол. план на бумаге красивый, но в жизни все бывает совсем по другому...
«Манчестер Сити» разработал десятилетнюю стратегию, чтобы получить максимальную выгоду в случае трансфера форварда Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает Daily Mail.
В основе плана лежит многолетний контракт Месси с клубом. После «Сити» Месси, по замыслу CFG (City Football Group), будет выступать за один из клубов, принадлежащих холдингу, скорее всего, за «Нью-Йорк Сити». После завершения карьеры Месси может занять должность посла «Манчестер Сити».
- Месси может вести переговоры с другими клубами с 1 января. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом.