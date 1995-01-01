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    Daily Mail: «Ман Сити» разработал десятилетнюю стратегию работы с Месси

    «Манчестер Сити» разработал десятилетнюю стратегию, чтобы получить максимальную выгоду в случае трансфера форварда Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает Daily Mail.

    В основе плана лежит многолетний контракт Месси с клубом. После «Сити» Месси, по замыслу CFG (City Football Group), будет выступать за один из клубов, принадлежащих холдингу, скорее всего, за «Нью-Йорк Сити». После завершения карьеры Месси может занять должность посла «Манчестер Сити».

    • Месси может вести переговоры с другими клубами с 1 января. Его контракт с «Барселоной» заканчивается летом.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +282

      mama1991 1 час назад

      очередная шляпа.... запомните, он никогда не уйдет из барсы. Вывеска у сити слаба, сегодня шейхи платят, завтра их это з а е б е т ничего не выйграв, и они уйдут в баскетбол. план на бумаге красивый, но в жизни все бывает совсем по другому...

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      Рейтинг: +10138

      DeStar 1 час назад

      Ну круто конечно .пытаются месси "убедить" на переход зазываю стабильным планом, и он может сработать, Когда он в барсе не знает что будет дальше, руководство так себе... то план сити -апл, нью йорк - посол звучит как крутой план. А сити поимеет кучу плюшек от имени месси, ибо как ни игрока. на него рассчитывают, видимо, года на 2 каких

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      Рейтинг: +10710

      Skull_Boy > DeStar 1 час назад

      Там 3 года за Сити, а потом еще 2+1 в НЮС

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