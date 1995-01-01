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    РФС отстранил арбитров Матюнина и Качанова, заподозренных в договорных матчах

    Российский футбольный союз отстранил от работы двух арбитров, заподозренных в организации договорных матчей.

    «В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

    • Сообщалось, что проверку в отношении судей проводит следственный департамент МВД России.
    • Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба». В обоих матчах ростовская команда одержала победу с минимальным счетом.
    • Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина
    • В этом сезоне Матюнин отсудил 4 матча ФНЛ..

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1356

      alll-333 1 час назад

      В смысле- отстранила: на Колыму их лес валить вместе с заказчиками

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18225

      bset 2 часа назад

      Новый уровень от Бомбардира - каждый день одну и ту же новость постить

      3
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