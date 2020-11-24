РФС отстранил арбитров Матюнина и Качанова, заподозренных в договорных матчах

Российский футбольный союз отстранил от работы двух арбитров, заподозренных в организации договорных матчей.
«В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
- Сообщалось, что проверку в отношении судей проводит следственный департамент МВД России.
- Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба». В обоих матчах ростовская команда одержала победу с минимальным счетом.
- Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина
- В этом сезоне Матюнин отсудил 4 матча ФНЛ..
Источник: «Чемпионат»