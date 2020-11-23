Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин объяснил, почему раньше часто высказывался против перехода в московский «Спартак».

«Когда футболисты говорят подобные слова, у них в голове присутствует соперничество с этой командой, которое длится на протяжении всей жизни. Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем.

Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. Со всеми ребятами отношения всегда хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.

Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого перехода, а в случае с тем же «Динамо». Я кричу, что суперпатриот, хочу играть, а мне просто говорят: «Тебе нужно уйти». Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.

В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

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