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    Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

    Нападающий Александр Кокорин объяснил, почему раньше часто высказывался против перехода в московский «Спартак».

    «Когда футболисты говорят подобные слова, у них в голове присутствует соперничество с этой командой, которое длится на протяжении всей жизни. Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем.

    Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. Со всеми ребятами отношения всегда хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.

    Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого перехода, а в случае с тем же «Динамо». Я кричу, что суперпатриот, хочу играть, а мне просто говорят: «Тебе нужно уйти». Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
    • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +29

      Fnatiik91 7 минут назад

      ой ой ой...бла бла бла...читать мы все умеем...что нужно то и скажешь....

      0
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      Рейтинг: +5359

      subbotaspartak 12 минут назад

      Судя по игре - ещё и не перешёл.

      1
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      Рейтинг: +5910

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Никогда не говори никогда !

      0
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      Рейтинг: +5359

      subbotaspartak > Alekxei Z. 14 минут назад

      Промазал. Я. Минуснул не там. Извини уж.

      0
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      Рейтинг: +10904

      alarm 18 минут назад

      стыдно за спартак!

      -3
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      Рейтинг: +18969

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Очень жаль, что те твои слова не сбылись.(

      0
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      Рейтинг: +20

      Ломовка 23 минуты назад

      Кокорин о Спартаке: "Язык мой - враг мой".

      1
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      Рейтинг: +4157

      playsh 43 минуты назад

      Молчи,за умного сойдёшь...

      1
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      Рейтинг: +1414

      CSKA471 47 минут назад

      Предан ты только зеленой бумажке

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      Рейтинг: +119

      вальтер 79 53 минуты назад

      одним словом проститутка футбольная не следящая за языком

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      Рейтинг: +5339

      NewLife 59 минут назад

      Флюгер, а на самом деле по.х.уист. Оскорбляет память о настоящих спартаковцах, такой шелупони , как он, также просто сменить клуб, как высморкаться.

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