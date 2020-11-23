Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

23 ноября 2020, 17:54
24

Нападающий Александр Кокорин объяснил, почему раньше часто высказывался против перехода в московский «Спартак».

«Когда футболисты говорят подобные слова, у них в голове присутствует соперничество с этой командой, которое длится на протяжении всей жизни. Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем.

Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. Со всеми ребятами отношения всегда хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.

Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого перехода, а в случае с тем же «Динамо». Я кричу, что суперпатриот, хочу играть, а мне просто говорят: «Тебе нужно уйти». Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

  • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
  • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Погребняк: «Кокорину в декабре надо менять команду»

Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду. Так же как и Смолов»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1606143606
Молодец, выкрутился. У нас в стране все врут, а потом стараются как-то выкрутиться, так что все уже привыкли.
Ответить
NewLife
1606144066
Флюгер, а на самом деле по.х.уист. Оскорбляет память о настоящих спартаковцах, такой шелупони , как он, также просто сменить клуб, как высморкаться.
Ответить
вальтер 79
1606144450
одним словом проститутка футбольная не следящая за языком
Ответить
CSKA471
1606144777
Предан ты только зеленой бумажке
Ответить
subbotaspartak
1606146865
Судя по игре - ещё и не перешёл.
Ответить
paracetamol
1606147681
Кокорин - обычный п-бол!
Ответить
portero
1606148060
Долго думал, наконец-то умные люди подсказали как выкрутиться....
Ответить
Max Bobr
1606149292
Пора Кокоше поднимать паруса и плыть дальше по течению))
Ответить
Олег1204
1606151591
Так он сдержал слово, он и не играет нормально )
Ответить
FanatSerj
1606159154
От ты прям, да кому ты Саша уже нужен, носиться с тобой как со списанной торбой, больше гемору от тебя чем толку. Лучше бы как Зобнин достойно играл за клуб с которым контракт подписан, а то только позоришь школу Динамо своими не реализованными талантами.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+