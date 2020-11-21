Главные новости дня. Юран обратился к Кашшаи, Сафонов не сыграет с «Севильей»

Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин».

Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Журналист Балаге: Гвардиола отказал «Ювентусу» и «ПСЖ» ради продления контракта с «Манчестер Сити».

Холанд – обладатель награды Golden Boy-2020.

Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов»

Сафонов не сыграет с «Севильей».

РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и возглавил таблицу.

Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О нем либо хорошо, либо ничего».

РПЛ. Зобнин принес «Спартаку» ничью в домашней игре с «Динамо».

РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве победил «Арсенал» и поднялся на шестое место.