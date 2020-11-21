РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и возглавил таблицу

Очко в Грозном позволило «Зениту» выйти на первое место в таблице. Действующий чемпион пробудет на нем как минимум до завтра, 22 ноября.

Далер Кузяев забил во втором матче РПЛ подряд. У «Ахмата» дубль оформил Бернард Бериша.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 16; 1:1 – Бериша, 26; 1:2 – Ловрен, 48; 2:2 – Бериша, 53 (с пенальти).

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 78), Бериша (Садулаев, 78), Швец (Исмаэл, 68), Харин, Полярус (Богосавац, 90+1), Мелкадзе (Иванов, 90).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Мостовой, 67), Ерохин (Крапухин, 87), Сутормин (Малком, 78), Кузяев, Барриос, Дзюба.

Предупреждения: нет – Чистяков, 52; Ракицкий, 55.

Удаления: нет – Ракицкий, 90+2 (вторая ж.к.).

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