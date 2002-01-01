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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и возглавил таблицу

    Очко в Грозном позволило «Зениту» выйти на первое место в таблице. Действующий чемпион пробудет на нем как минимум до завтра, 22 ноября.

    Далер Кузяев забил во втором матче РПЛ подряд. У «Ахмата» дубль оформил Бернард Бериша.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кузяев, 16; 1:1 – Бериша, 26; 1:2 – Ловрен, 48; 2:2 – Бериша, 53 (с пенальти).

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 78), Бериша (Садулаев, 78), Швец (Исмаэл, 68), Харин, Полярус (Богосавац, 90+1), Мелкадзе (Иванов, 90).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Мостовой, 67), Ерохин (Крапухин, 87), Сутормин (Малком, 78), Кузяев, Барриос, Дзюба.

    Предупреждения: нет – Чистяков, 52; Ракицкий, 55.

    Удаления: нет – Ракицкий, 90+2 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии141
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      Рейтинг: -868

      Аденн 3 минуты назад

      повезло онанистам, отскочили.

      -1
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      Рейтинг: +1301

      Тазит 16 минут назад

      Бериша красавец))! Какое хладнокровие при пробитии пенальти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      rattyboy 18 минут назад

      Свершилось!!!
      Где визг, что из офсайда?

      1
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      Рейтинг: +4552

      житель СПб 23 минуты назад

      Все что касается нашего футбола и судейства в частности... уже наскучило. Не интересно. Увы. Но это все нисколько не оправдывает Карасева, который последовательно подыгрывал одной стороне. Которая - Ахмат - кстати, сегодня играл не так убедительно, как в последних турах. Сначала это (заинтересованность Карасева) было не так очевидно... Хотя выдуманность пенальти была сразу явной! Ну почему она была явной с дивана, а инициаторам на ВАРе, а затем и "самому" Карасеву не видна? А уже скоро эксперты подтвердили: не было никакого пенальти, была игра самого нападающего - я бы сказал, опасная. И что? А потом уже "интерес" Карасева стал явным, когда при аналогичных условиях игрокам Ахмата карточки не давали, а игрокам Зенита - с удовольствием. Ладно, разговор в пользу бедных... Все равно - самом надо играть и забивать - 5 голов! Тогда больше 2-3 не отменят.

      0
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      Рейтинг: +2240

      _Marqella_ 31 минуту назад

      Потеряли два очка,ну что ж, бывает, в Грозном всегда не просто играть...

      2
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      Рейтинг: +2872

      mamba9090909 39 минут назад

      Судья убил «Зенит» в матче в Грозном: очень странный пенальти (видео)

      0
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      Рейтинг: +1404

      аларм дубль2 > mamba9090909 37 минут назад

      не вам одним убивать других!все по делу!

      0
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      Рейтинг: +2872

      mamba9090909 > аларм дубль2 34 минуты назад

      Это заголовок статьи из центральной прессы.))

      1
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      Рейтинг: +1404

      аларм дубль2 > mamba9090909 29 минут назад

      да ладно тебе!

      0
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      Рейтинг: +5004

      KPCCSPB > аларм дубль2 2 минуты назад

      Закрой пасть свою, старый алкаш епаный, ты тут визжала год, про судейство, а сейчас типа нормал, лицемерное дерьмо, тебя обоссать гнус дырявый

      0
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      Рейтинг: +1695

      petrucho-spb 1 час назад

      Если на капот машины на пешеходном переходе прыгает пешеход , кто виноват!? Тоже самое и здесь прыжок головой на соперника, пенальти!!!! Ну посмотрим как расценит КДК.

      4
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      Рейтинг: +93

      казанский лис > petrucho-spb 38 минут назад

      никто ничего не отменит, аргумент доходчивый!

      1
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      Рейтинг: +753

      S.K.V. 1 час назад

      Пора убирать Симака и пол команды.

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      Рейтинг: +5354

      subbotaspartak > S.K.V. 57 минут назад

      В смысле менять пол команды?

      1
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      Рейтинг: +22

      lavipas > S.K.V. 46 минут назад

      Вторую половину команды нужно тоже купить в Барселоне и Ливерпуле. Подругому же в РПЛ невозможно конкурировать, слишком сложный чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +982

      нейтральныйкакникто > lavipas 20 минут назад

      Вот только согласятся ли те покупаемые ФУТБОЛИСТЫ переходить в РПЛ - вот вопрос. Для кого -то футбол-Игра , победы , призы-кубки, деньги, а для кого-то..... просто деньги

      0
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      Рейтинг: +982

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      И даже это полученное Зенитом ОЧКО преподнесли как ВОЗГЛАВЛЕНИЕ МЕСТА В ТАБЛИЦЕ, правда с оговорками

      2
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      Рейтинг: +4273

      BarStep > нейтральныйкакникто 52 минуты назад

      Ну прям действительно, нейтральный как ни кто..

      2
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      Рейтинг: +1065

      vmonomah17 1 час назад

      Вот и онанюга даже не помог, хотя все считают, что он бы в сборной обеспечил победу в двух последних матчах

      3
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