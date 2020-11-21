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РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и возглавил таблицу

21 ноября 2020, 18:24
113

Очко в Грозном позволило «Зениту» выйти на первое место в таблице. Действующий чемпион пробудет на нем как минимум до завтра, 22 ноября.

Далер Кузяев забил во втором матче РПЛ подряд. У «Ахмата» дубль оформил Бернард Бериша.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 16; 1:1 – Бериша, 26; 1:2 – Ловрен, 48; 2:2 – Бериша, 53 (с пенальти).

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 78), Бериша (Садулаев, 78), Швец (Исмаэл, 68), Харин, Полярус (Богосавац, 90+1), Мелкадзе (Иванов, 90).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Мостовой, 67), Ерохин (Крапухин, 87), Сутормин (Малком, 78), Кузяев, Барриос, Дзюба.

Предупреждения: нет – Чистяков, 52; Ракицкий, 55.

Удаления: нет – Ракицкий, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (113)
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Nariman27
1605972303
отскчили радужные
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knikos
1605972433
Дааа , если такие пенали назначать ....
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petrucho-spb
1605973005
Надо играть теперь в локоть головой и пендаль обеспечен. Браво карась.Но вопрос к атаке Зенита остаются.
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Кронштадт65
1605974353
мне вот интересно злопыхатили против ЗЕНИТа, вы действительно ни хрена не видите из-за своей злобы, или чисто попи....еть
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Artemka444
1605974752
щас судью будут защищать до последнего!!!! но такое судейство свинское если честно!!!!!
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BRO_football
1605975183
Браво, Ахмат. Бомжам даже Онанист не помог. Наверное, забыл подрочить перед матчем, чтобы настрой такой же был как с Краснодаром.
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petrucho-spb
1605977830
Если на капот машины на пешеходном переходе прыгает пешеход , кто виноват!? Тоже самое и здесь прыжок головой на соперника, пенальти!!!! Ну посмотрим как расценит КДК.
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mamba9090909
1605979180
Судья убил «Зенит» в матче в Грозном: очень странный пенальти (видео)
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житель СПб
1605980168
Все что касается нашего футбола и судейства в частности... уже наскучило. Не интересно. Увы. Но это все нисколько не оправдывает Карасева, который последовательно подыгрывал одной стороне. Которая - Ахмат - кстати, сегодня играл не так убедительно, как в последних турах. Сначала это (заинтересованность Карасева) было не так очевидно... Хотя выдуманность пенальти была сразу явной! Ну почему она была явной с дивана, а инициаторам на ВАРе, а затем и "самому" Карасеву не видна? А уже скоро эксперты подтвердили: не было никакого пенальти, была игра самого нападающего - я бы сказал, опасная. И что? А потом уже "интерес" Карасева стал явным, когда при аналогичных условиях игрокам Ахмата карточки не давали, а игрокам Зенита - с удовольствием. Ладно, разговор в пользу бедных... Все равно - самом надо играть и забивать - 5 голов! Тогда больше 2-3 не отменят.
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portero
1605981687
у ЦСКА побед больше и игра в запасе... Карасев странный пеналь поставил, но может припугнули там постоянно эта хрень...
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