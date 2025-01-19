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    • Юран – о легионерах РПЛ: «Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?»

    Юран – о легионерах РПЛ: «Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?»

    Сергей Юран прокомментировал ситуацию с демаршем нескольких легионеров РПЛ.

    Как минимум три латиноамериканских футболиста не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

    «Я десять лет проиграл в Европе и такого не видел ни в одном из четырех чемпионатов. Все возвращались вовремя и четко выполняли контракт.

    Видимо, мы обозначили такое отношение к легионерам, что они чувствуют себя привилегированными. И что мы теперь получаем?

    Мы теперь будем упрашивать их вернуться? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?

    Нам нужно менять отношение к нашему чемпионату, потому что легионеры едут сюда зарабатывать деньги. У себя они этих денег не получат. У нас должно появиться самоуважение», – сказал Юран.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2025 22:55
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    Комментарии (3)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1737348517
    Ну тут я с ним согласен, мало того что они тут зарабатывают на расслабоне, не отрабатывая как следует (не все, конечно, но многие), но теперь они и вовсе начали решать сами, когда им возвращаться на работу, а когда нет. В Европе бы их уже давно бы выкинули без выплаты и заставили бы ещё кучу неустоек заплатить. 
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    subbotaspartak
    1737350264
    Если по контракту нельзя наказать.. юристы есть вообще? Их за последние десятилетия раза в 2 больше чем врачей образовалось, а то и больше. А так называемые агенты, они чьи агенты?
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    SLADE2019
    1737361423
    Когда ты, Серега играл и сейчас, разные времена и разные ситуации. Зачем это сравнивать? Плюс, если многие (относительно) легионеры, не хотят возвращаться, то наверное, деньги не на первом плане стоят. Я к тому, что если ты в общественном пространстве говоришь на эту тему, то говори все - от а до я. Или молчи уже.
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