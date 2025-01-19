Юран – о легионерах РПЛ: «Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?»

Сергей Юран прокомментировал ситуацию с демаршем нескольких легионеров РПЛ.

Как минимум три латиноамериканских футболиста не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

«Я десять лет проиграл в Европе и такого не видел ни в одном из четырех чемпионатов. Все возвращались вовремя и четко выполняли контракт.

Видимо, мы обозначили такое отношение к легионерам, что они чувствуют себя привилегированными. И что мы теперь получаем?

Мы теперь будем упрашивать их вернуться? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем?

Нам нужно менять отношение к нашему чемпионату, потому что легионеры едут сюда зарабатывать деньги. У себя они этих денег не получат. У нас должно появиться самоуважение», – сказал Юран.