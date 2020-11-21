Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы не удержали победное преимущество.

«Счeт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец Роман Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Сандро Шварца? Всe зависит от «Динамо», – сказал Степашин.

«Динамо» осталось на четвертом месте.

Шварца назначили этой осенью.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).