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    Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы не удержали победное преимущество.

    «Счeт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец Роман Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Сандро Шварца? Всe зависит от «Динамо», – сказал Степашин.

    • «Динамо» осталось на четвертом месте.
    • Шварца назначили этой осенью.
    • В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии25
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      Рейтинг: +8859

      BRO_football 1 минуту назад

      Лучше бы он на Лиге Наций так "выёживался". А то в РПЛ они все крутые, а как надо с иностранной командой играть, так сразу обсираются.

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      Рейтинг: +5299

      NewLife 23 минуты назад

      Жаль Ташаева не было.

      0
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      Рейтинг: +18921

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Ромка сегодня молодец! Гол-красавец, несколько ударов хороших, давление создавал неслабо. Ну а то, что бывший динамовец, лучше помолчать. Сидеть на лавке и ждать когда распил госденег через закупку забугорных посредственностей закончится, это бесперспективно, вы никогда не нажрётесь, как жизнь показывает.

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      Рейтинг: +973

      Олег1204 58 минут назад

      Ему походу в динамо не хватало анальных утех, вот и побежал к свиньям

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      Рейтинг: +8711

      alex1951 1 час назад

      Наверное начальство для того и сосуществует ,что бы неприятным моментам ,
      придать фальшивые радостные нотки...
      )))динамовцам Степашину и Зобнину по 5+

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      Рейтинг: +973

      Олег1204 1 час назад

      Проститутка

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      Рейтинг: +116

      alefreddy 1 час назад

      бред какой то а Спартаку кто забивает пусть посмотрит

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      Рейтинг: +4144

      playsh 1 час назад

      Юмор у тебя,Серега Степашин,прямо скажем,на уровне детского сада.Найми репетитора.

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      Рейтинг: +778

      ySS 1 час назад

      Бывший динамовец, а теперь лучший игрок Спартака

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      Рейтинг: +4144

      playsh > ySS 21 минуту назад

      Почему нет?Вспомни Юрия Гаврилова.

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      Рейтинг: +10835

      alarm 1 час назад

      это уже рыло)

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