Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы не удержали победное преимущество.
«Счeт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец Роман Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Сандро Шварца? Всe зависит от «Динамо», – сказал Степашин.
- «Динамо» осталось на четвертом месте.
- Шварца назначили этой осенью.
- В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).
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Источник: «Чемпионат»