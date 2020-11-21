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Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин»

21 ноября 2020, 21:19
24

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы не удержали победное преимущество.

«Счeт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец Роман Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Сандро Шварца? Всe зависит от «Динамо», – сказал Степашин.

  • «Динамо» осталось на четвертом месте.
  • Шварца назначили этой осенью.
  • В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман
Комментарии (24)
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СвинкаСправедливости
1605983013
Которого вы гнобили после перехода в Спартака? Которого в команде видеть не хотели вместе с Ещенко после вылета в ФНЛ?
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Иван Петров 1986
1605983348
Ну чего говорить - красиво забил.
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ySS
1605984771
Бывший динамовец, а теперь лучший игрок Спартака
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Plyash
1605984856
Юмор у тебя,Серега Степашин,прямо скажем,на уровне детского сада.Найми репетитора.
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Олег1204
1605986846
Проститутка
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alex1951
1605986885
Наверное начальство для того и сосуществует ,что бы неприятным моментам , придать фальшивые радостные нотки... )))динамовцам Степашину и Зобнину по 5+
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Олег1204
1605987205
Ему походу в динамо не хватало анальных утех, вот и побежал к свиньям
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DOCTOR PENALTY
1605987697
Ромка сегодня молодец! Гол-красавец, несколько ударов хороших, давление создавал неслабо. Ну а то, что бывший динамовец, лучше помолчать. Сидеть на лавке и ждать когда распил госденег через закупку забугорных посредственностей закончится, это бесперспективно, вы никогда не нажрётесь, как жизнь показывает.
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BRO_football
1605990605
Лучше бы он на Лиге Наций так "выёживался". А то в РПЛ они все крутые, а как надо с иностранной командой играть, так сразу обсираются.
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yurdin
1606033257
Какой он на х. динамовец? Свинья он последняя (забившая нам гол). Редиска, в общем. Красно-белая)
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