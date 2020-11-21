Степашин: «Кто нам забил? Динамовец Зобнин»

Лучше бы он на Лиге Наций так "выёживался". А то в РПЛ они все крутые, а как надо с иностранной командой играть, так сразу обсираются.
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы не удержали победное преимущество.
«Счeт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец Роман Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Сандро Шварца? Всe зависит от «Динамо», – сказал Степашин.
- «Динамо» осталось на четвертом месте.
- Шварца назначили этой осенью.
- В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).
Зобнин сравнял уже через 6 минут. Прошел троих защитников и не оставил шансов ШунинуНу какой красавчик https://t.co/jVH3RGJmBO pic.twitter.com/WUJJP2O5YM— Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2020