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    Сафонов не сыграет с «Севильей»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев исключил участие вратаря Матвея Сафонова в матче четвертого тура группы Лиги чемпионов против «Севильи». У футболиста был коронавирус.

    «У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещe не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле.

    Думаю, что Ари способен выйти и в основном составе, и проводить на поле более длительное время, но здесь есть вопрос риска. Он не играл очень давно, нельзя сразу бросать его в бой, нужно делать это шаг за шагом. Сегодня он неплохо двигался на поле, будем работать дальше», – сказал Мусаев.

    • Встреча с «Севильей» состоится 24 ноября.
    • «Краснодар» идет в группе третьим.
    • Сафонов в сезоне РПЛ провел 13 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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