Сафонов не сыграет с «Севильей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев исключил участие вратаря Матвея Сафонова в матче четвертого тура группы Лиги чемпионов против «Севильи». У футболиста был коронавирус.

«У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещe не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле.

Думаю, что Ари способен выйти и в основном составе, и проводить на поле более длительное время, но здесь есть вопрос риска. Он не играл очень давно, нельзя сразу бросать его в бой, нужно делать это шаг за шагом. Сегодня он неплохо двигался на поле, будем работать дальше», – сказал Мусаев.