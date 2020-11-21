РПЛ. Зобнин принес «Спартаку» ничью в домашней игре с «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ. Ничью хозяевам принес бывший динамовец Роман Зобнин.
Команды сохранили свои места в таблице, оставшись в зоне Лиги конференций.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Скопинцев, 79; 1:1 – Зобнин, 86.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе, Ларссон.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро (Каборе, 87), Н'Жи (Грулев, 58), Комличенко (Тюкавин, 72).
Предупреждения: Айртон, 81; Маслов, 84 – Грулев, 76; Ордец, 78.
Источник: Бомбардир.ру