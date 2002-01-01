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    РПЛ. Зобнин принес «Спартаку» ничью в домашней игре с «Динамо»

    «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ. Ничью хозяевам принес бывший динамовец Роман Зобнин.

    Команды сохранили свои места в таблице, оставшись в зоне Лиги конференций.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 79; 1:1 – Зобнин, 86.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе, Ларссон.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро (Каборе, 87), Н'Жи (Грулев, 58), Комличенко (Тюкавин, 72).

    Предупреждения: Айртон, 81; Маслов, 84 – Грулев, 76; Ордец, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии180
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      Рейтинг: +1255

      anjaneri 22 минуты назад

      Скопинцо конечо воткнул подзадобельный гольц..., но и Зобниньо дьявол, прорвал хищно редуты ментов...Комманады делали упор на защиту, но и атаковали остро, игра вышла не плохой, счет справедлив..

      0
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      Рейтинг: +3357

      maygli 33 минуты назад

      Лесового надо было в сборную брать, а не Заболотного.

      0
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      Рейтинг: +929

      Alex Flash > maygli 13 минут назад

      Намного техничнее смотрится

      1
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      Рейтинг: +3357

      maygli 39 минут назад

      Спасибо Зобнину.

      2
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      Рейтинг: +5879

      Alekxei Z. 1 час назад

      Единственное бело пятно в игре Спартака это Роман Зобнин.
      Во что играет команда умом не понять.
      Господин Тедеско , вам пахать надо с утра до вечера , а вы по 6 дн выходных устраиваете. У Динамо видна перспектива , у нас тёмный лес.
      Как Лесовой нарезывал Мозеса , стыдоба.
      Спасибо за ничью Роме , Жиго и Максименко...

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      Рейтинг: +929

      Alex Flash > Alekxei Z. 12 минут назад

      А куда делась перспектива Дынамо во втором тайме?

      0
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      Рейтинг: +15

      fan343 1 час назад

      Хороша была игра! Хоть тут судейство было норм.

      1
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      Рейтинг: +145

      stop 1 час назад

      Если честно спартак на ничью не наиграл !

      2
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      Рейтинг: +5879

      Alekxei Z. > stop 1 час назад

      А Динамо на победу ?

      1
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      Рейтинг: +5007

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахаха, с такой игрой, жаль сриптак не в ЕК, вот умора бы была

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      fan343 > KPCCSPB 1 час назад

      В евро кубках нужно поддерживать любую Российскую команду!

      1
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      Рейтинг: +10835

      alarm 1 час назад

      посоны, я дождался)) подлая пьянь vsespartak01 (он же аларм дубль 2) всё же нажрался и высунул рыло на ветку)) так эпично бомбить, как он - это тоже искусство)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4541

      afw13 > alarm 1 час назад

      так ты же сам тут бомбишь, рыло)))

      3
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      Рейтинг: +4144

      playsh 1 час назад

      Спартако-динамовцы и Динамо-спартаковцы,поздравьте Ваши команды с хорошей,интересной игрой.Все мы единой,Московской крови.Не берите пример с ГазпромГрада.

      7
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      Рейтинг: +4144

      playsh > playsh 1 час назад

      Ребята,а надо должное отдать Иванову,отсудил ровненько,по-чесноку,правда?

      6
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      ...
      Рейтинг: +80679

      zigbert > playsh 1 час назад

      Больших претензий к судейству нет.

      7
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      Рейтинг: +80679

      zigbert 1 час назад

      Достойная игра двух равных соперников.Юбилей Бескова отметили на славу. Думаю обе команды остались довольны таким результатом. Хороший матч, который держал в напряжении до последних минут.

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