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  • РПЛ. Зобнин принес «Спартаку» ничью в домашней игре с «Динамо»

РПЛ. Зобнин принес «Спартаку» ничью в домашней игре с «Динамо»

21 ноября 2020, 20:52
136

«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ. Ничью хозяевам принес бывший динамовец Роман Зобнин.

Команды сохранили свои места в таблице, оставшись в зоне Лиги конференций.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Скопинцев, 79; 1:1 – Зобнин, 86.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе, Ларссон.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро (Каборе, 87), Н'Жи (Грулев, 58), Комличенко (Тюкавин, 72).

Предупреждения: Айртон, 81; Маслов, 84 – Грулев, 76; Ордец, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман Варела Гильермо
Комментарии (136)
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slavа0508
1605981211
Команду упрекать не в чем сыграли как могли,,,,а вот Газизов балобол не справляться с работой,,,,даже на замену не кого выпустить что б как то освежить игру,,,,,,,
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Мага 13
1605981597
боевая ничья, матч смотрелся. приятно что после окончания матча игроки и тренеры Спартака и Динамо по-доброму общались, приветствовали друг друга.
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oyabun
1605981712
Ничья, наиболее справедливый результат по игре. За Спартак обидно, которую игру нет побед, а играют только Зобнин и Максименко. Бакаев всё хуже, Кокорин всё так же непонятно что. Лучший игрок всего матча - судья Иванов. Отсудил сегодня отлично!
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GoLenaStop
1605981967
Счет - по игре. А Зобнин исполнил классно. А красивый гол с игры... и до упора. Динамы, что рты открыли и уши развесили?.. Хороший матч. С ув.
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FanatSerj
1605982010
Бодренько, Динамо понравилось, не успел Шварц с выпуском Каборе. В Динамо Лесовой весь левый фланг с Скопинцевым Спартаку вытарабанил вместе с Мозесем. Куда смотрит Черчесов из матча в матч насилуя Жиркова. Ну и Зобнин красава всё в одно лицо сделал, сразу видна школа ))
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Олег1204
1605982334
Свиньям везёт с игроками, чужими , а-ля зеня. Француза у Краснодара отжали, Джикия с Амкара, остальное шлак, ну проститутка зобнин. зобнин сломается, и здезда придёт свиям поганым
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ySS
1605982699
Хорошая игра. Закономерный результат. Зобнин, Скопинцев и Шунин - лучшие
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prtcs
1605983096
Результат по игре.
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Krossmen73
1605983419
Справедливый итог игры равных возможностей равных команд.И Спартак и Динамо поочерёдно владели инициативой,создавали моменты. Динамовцы на мой взгляд были немного поострее и содержательней впереди.У красно-белых же в атаке не всё получалось и явно не хватало мысли при завершении.Хорошо что у КБ есть Рома Зобнин - палочка-выручалочка.Его проход в штрафную и гол - украшение матча.Ничья в общем то не нужна ни одной из команд,но они её сегодня заслужили.Спасибо обеим командам за игру!Дерби однозначно удалось!
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zigbert
1605984086
Достойная игра двух равных соперников.Юбилей Бескова отметили на славу. Думаю обе команды остались довольны таким результатом. Хороший матч, который держал в напряжении до последних минут.
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