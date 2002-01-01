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    РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве победил «Арсенал» и поднялся на шестое место

    Несмотря на удаление, «Локомотив» добился домашней победы над «Арсеналом». Единственный мяч забил Антон Миранчук. Его команда поднялась на шестое место.

    «Локомотив» на следующей неделе проведет гостевой матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Миранчук, 72 (с пенальти).

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 88), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Горбатенко, 77), Кадири, Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.

    Предупреждения: Крыховяк, 8; Чорлука, 21 – Панченко, 37; Чаушич, 52; Костадинов, 75.

    Удаления: Чорлука, 45+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9211

      paracetamol 2 часа назад

      ВАР рулит! Им звонят, нужен пенальти, сумма такая-то. Вот и выдумывают, а Сухому (Карасеву...) сообщают долю.

      1
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      Рейтинг: +18921

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Достойно! Нашли силы не сдуться.

      1
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      Рейтинг: +1772

      prtcs 2 часа назад

      Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +1306

      фанат джигурды 2 часа назад

      И снова 1:0 и Нигматуллин пропустил, как и 20 лет назад)))

      Успел только на 2-й тайм, походу, туляки ещё мертвее нас, хотя с ними мы уже очень давно не достигали положительного результата.

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      Рейтинг: +4573

      житель СПб 2 часа назад

      Да, игра была непростой для Локо. И их судья троллил... Но, с другой стороны, пенальти четкий и справедливый поставил, а вот самому Локо пенальти не дал - когда были основания (взяли в активную коробочку игрока Арса в штрафной). И, конечно, Локо молодцы, что столько времени держались и додержались.

      2
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      Рейтинг: +1827

      PAREVG. 2 часа назад

      С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1434

      аларм дубль2 > PAREVG. 2 часа назад

      ЛОКО УДАЧИ В ЕВРО!КАК И ВСЕМ!НО НО НО!СТРАШНО

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      Рейтинг: +499

      xkixerx 2 часа назад

      Не удалось Судьишке обломать победу ЛОКО!!! С победой Красно-Зеленые братья!

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