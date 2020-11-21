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  • РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве победил «Арсенал» и поднялся на шестое место

РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве победил «Арсенал» и поднялся на шестое место

21 ноября 2020, 20:55
8

Несмотря на удаление, «Локомотив» добился домашней победы над «Арсеналом». Единственный мяч забил Антон Миранчук. Его команда поднялась на шестое место.

«Локомотив» на следующей неделе проведет гостевой матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Миранчук, 72 (с пенальти).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 88), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Горбатенко, 77), Кадири, Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.

Предупреждения: Крыховяк, 8; Чорлука, 21 – Панченко, 37; Чаушич, 52; Костадинов, 75.

Удаления: Чорлука, 45+3 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал
Комментарии (8)
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xkixerx
1605981540
Не удалось Судьишке обломать победу ЛОКО!!! С победой Красно-Зеленые братья!
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PAREVG.
1605981741
С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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житель СПб
1605981790
Да, игра была непростой для Локо. И их судья троллил... Но, с другой стороны, пенальти четкий и справедливый поставил, а вот самому Локо пенальти не дал - когда были основания (взяли в активную коробочку игрока Арса в штрафной). И, конечно, Локо молодцы, что столько времени держались и додержались.
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фанат джигурды
1605981943
И снова 1:0 и Нигматуллин пропустил, как и 20 лет назад))) Успел только на 2-й тайм, походу, туляки ещё мертвее нас, хотя с ними мы уже очень давно не достигали положительного результата.
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prtcs
1605982110
Молодцы!
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DOCTOR PENALTY
1605982394
Достойно! Нашли силы не сдуться.
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paracetamol
1605982456
ВАР рулит! Им звонят, нужен пенальти, сумма такая-то. Вот и выдумывают, а Сухому (Карасеву...) сообщают долю.
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O-Z
1606024872
Тут на характере с победой. Всё было в руках Арсенала НО..
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