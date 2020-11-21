РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве победил «Арсенал» и поднялся на шестое место

Несмотря на удаление, «Локомотив» добился домашней победы над «Арсеналом». Единственный мяч забил Антон Миранчук. Его команда поднялась на шестое место.

«Локомотив» на следующей неделе проведет гостевой матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Миранчук, 72 (с пенальти).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 88), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Горбатенко, 77), Кадири, Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.

Предупреждения: Крыховяк, 8; Чорлука, 21 – Панченко, 37; Чаушич, 52; Костадинов, 75.

Удаления: Чорлука, 45+3 (вторая ж.к.) – нет.

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