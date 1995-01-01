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    Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран остался недоволен работой арбитров в матче 23-го тура ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

    «Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» господина Амелина нужно будет разобрать. Должно всe-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

    Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал.

    Ещe раз вернусь к тому, о чeм говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберeтся в этой ситуации. Должен всe-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всe перечeркивается», – сказал Юран.

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    Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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