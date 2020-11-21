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  • Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов»

Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов»

21 ноября 2020, 14:39
6

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран остался недоволен работой арбитров в матче 23-го тура ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» господина Амелина нужно будет разобрать. Должно всe-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал.

Ещe раз вернусь к тому, о чeм говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберeтся в этой ситуации. Должен всe-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всe перечeркивается», – сказал Юран.

Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Крылья Советов Юран Сергей Кашшаи Виктор Амелин Алексей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1605965216
опять сопли как только проиграли так сразу жалобы, а не пробовали тренироваться лучше?
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aubergine
1605981989
Уважаемый Сергей Юран, а когда в прошлом туре не засчитали гол Текстильщика (Иваново) в ваши ворота, и в том же эпизоде не дали пенальти в ваши ворота, Вы почему к судьям не обращались?! Позорище, блин! Не ожидал, что такой игрок станет таким необъективным и несправедливым тренером!!!
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Нам не нужен такой футбол
1605989895
Судейство у нас отвратительное - это факт. Но ныть после каждого поражения, обвиняя только судей это ...... даже не знаю как сказать. Самому не стыдно?
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giluxa1963
1606038584
с варом и то сплошные косяки -ну нет у нас судей -набирают с улицы свисток в руки и в перед
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evgevg13
1606100848
Не хнычь, тренируй
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Hektor 84
1606148665
А еще кто то из спартачей писал что этого нытика надо главным тренером Спартак назначить. Наладит игру и дисциплину в команде))))) ржу ни магу. К кашшаи обращался в гавно пьяный?)))
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