Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран остался недоволен работой арбитров в матче 23-го тура ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» господина Амелина нужно будет разобрать. Должно всe-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал.

Ещe раз вернусь к тому, о чeм говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберeтся в этой ситуации. Должен всe-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всe перечeркивается», – сказал Юран.