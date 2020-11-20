«Спартак» пожелал здоровья Ярцеву, госпитализированному с подозрением на пневмонию

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на госпитализацию бывшего тренера команды Георгия Ярцева.

«Многолетний тренер «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию. Желаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

72-летний специалист сдал тест на коронавирус , он – отрицательный.

Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.

В качестве главного тренера он возглавлял команду в 1996 году, в штаб входил – с 1994 по 1998 год.