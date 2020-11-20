Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Спартак» пожелал здоровья Ярцеву, госпитализированному с подозрением на пневмонию

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на госпитализацию бывшего тренера команды Георгия Ярцева.

    «Многолетний тренер «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию. Желаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • 72-летний специалист сдал тест на коронавирус , он – отрицательный.
    • Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
    • В качестве главного тренера он возглавлял команду в 1996 году, в штаб входил – с 1994 по 1998 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5260

      NewLife 1 час назад

      Ярцеву здоровья, поправиться и не болеть "подозрением на пневмонию". А пресс-службу Спартака распустить из-за подозрения в дебилизме. Если у человека воспаление легких, так и пишите, и не хера ничего подозревать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80643
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru