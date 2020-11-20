«Спартак» пожелал здоровья Ярцеву, госпитализированному с подозрением на пневмонию

Ярцеву здоровья, поправиться и не болеть "подозрением на пневмонию". А пресс-службу Спартака распустить из-за подозрения в дебилизме. Если у человека воспаление легких, так и пишите, и не хера ничего подозревать.
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на госпитализацию бывшего тренера команды Георгия Ярцева.
«Многолетний тренер «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию. Желаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе!» – говорится в публикации клуба в твиттере.
- 72-летний специалист сдал тест на коронавирус , он – отрицательный.
- Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
- В качестве главного тренера он возглавлял команду в 1996 году, в штаб входил – с 1994 по 1998 год.
Многолетний тренер «Спартака» Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмониюЖелаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе! pic.twitter.com/KL6w1Yoecs— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 20, 2020