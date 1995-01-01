Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»

Семшов базу подводит - эксперт хренов. Я тоже так могу - "Улучшить форму нельзя за два дня, а вот загрузить, чтобы ноги не волочили - легко. Чем Черчесов очень любит заниматься. А если заявления перед игрой поднять, что они серьёзно готовились к этому матчу, то всё срастается. Не книжки же он их заставлял читать. Думаю, что причина в этом." Тоже ничего. Логичненько так.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о причинах поражения национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Неправильно ссылаться на то, что у нас не было двух-трех игроков. Физическое состояние игроков было не лучшим. Это не проблема Черчесова, а проблема клубов, их систем подготовки. В сборную игрок приезжает на два-три дня. Невозможно за это время улучшить форму.
Мы видим, что на клубном уровне наши команды тоже не могут конкурировать в Европе. Думаю, причина поражения кроется здесь», – сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
- Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
- Команда опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.
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