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    Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о причинах поражения национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

    «Неправильно ссылаться на то, что у нас не было двух-трех игроков. Физическое состояние игроков было не лучшим. Это не проблема Черчесова, а проблема клубов, их систем подготовки. В сборную игрок приезжает на два-три дня. Невозможно за это время улучшить форму.

    Мы видим, что на клубном уровне наши команды тоже не могут конкурировать в Европе. Думаю, причина поражения кроется здесь», – сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4788

      Томик 1 час назад

      Семшов базу подводит - эксперт хренов. Я тоже так могу - "Улучшить форму нельзя за два дня, а вот загрузить, чтобы ноги не волочили - легко. Чем Черчесов очень любит заниматься. А если заявления перед игрой поднять, что они серьёзно готовились к этому матчу, то всё срастается. Не книжки же он их заставлял читать. Думаю, что причина в этом." Тоже ничего. Логичненько так.

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      Рейтинг: +16549

      silver29 > Томик 59 минут назад

      так их логику хрен поймешь, то кричат играть через три дня это на благо тонуса, зачем тогда с молдаванами двухсторонку гоняли ? Сидели бы книжки читали и отдыхали.

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      Рейтинг: +285

      Влад-20 1 час назад

      Самый уставший в сборной сам Черчесов, помогите ему уйти

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      Рейтинг: +1096

      ruded 1 час назад

      ахаха, клубы виноваты, что усатый не может выбрать тех, кто в хорошей форме находится...

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      Рейтинг: +18166

      bset 1 час назад

      Все плохие, один Черчесов молодец. Более того, Черчесов вернул в клуб игроков еще в лучшем состоянии, чем они были до этого. И носов никому не сломали, и с коленями ни у кого проблем нет. Надо срочно заменить РПЛ на Чемпионат контрольных матчей имени Черчесов.

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      Рейтинг: +16549

      silver29 1 час назад

      Что за новый эксперд Семшов ? Разве он не знает, что РПЛ перешла на зиму ради оптимальной формы к евроиграм, середина зимнего чемпионата, по мнению Фурсенко-Мутко физуха самая оптимальная ((( И зачем этот поц клевещет на пацанов сборной ? Против нас выступали гранды европейских чемпионатов, да мы немного устали с Лихтенштейном и Сан-Марино и нам просто как лучшим танцорам немного не везет, к тому же мы потеряли дрочера-капитана который имел свои методы воспитания в раздевалках, но тренер сборной не считает это потерей, лично сам вчера слышал.

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      Рейтинг: +10641

      Skull_Boy 1 час назад

      Прикольно и это клубы виноваты, что этот дятел хлам и лавочников в сборную вызывает, а игроки которые регулярно играют и забивают голы сидят на банке, ну конечно пусть играет пристарелый Жирков, который как уже года два пешком по полю ходит или нереальные затупки - Оздоев, Кузяев, Заболотный и Ерохин, чем наигрывать Чернова, Тикнизяна или Меркулова в сборной на левом краю и Облякова, Глебова или Фомина в опорной, Кучаева и Лесового на флангах, да и Соболя пора уже в основу ставить, а не топ игрока ПФЛ и героя правой руки или на крайняк Аиртону паспорт выдайте и видимо лизать жопу все горазды и нести хрень при этом, доказывая что усатый тренер, а не физрук из моей школы

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