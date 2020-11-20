Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о причинах поражения национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Неправильно ссылаться на то, что у нас не было двух-трех игроков. Физическое состояние игроков было не лучшим. Это не проблема Черчесова, а проблема клубов, их систем подготовки. В сборную игрок приезжает на два-три дня. Невозможно за это время улучшить форму.

Мы видим, что на клубном уровне наши команды тоже не могут конкурировать в Европе. Думаю, причина поражения кроется здесь», – сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет.

Команда опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.

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