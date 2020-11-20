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  • Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»

Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»

20 ноября 2020, 09:37
12

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о причинах поражения национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Неправильно ссылаться на то, что у нас не было двух-трех игроков. Физическое состояние игроков было не лучшим. Это не проблема Черчесова, а проблема клубов, их систем подготовки. В сборную игрок приезжает на два-три дня. Невозможно за это время улучшить форму.

Мы видим, что на клубном уровне наши команды тоже не могут конкурировать в Европе. Думаю, причина поражения кроется здесь», – сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Матч ТВ»
Сербия Россия Семшов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1605858560
Прикольно и это клубы виноваты, что этот дятел хлам и лавочников в сборную вызывает, а игроки которые регулярно играют и забивают голы сидят на банке, ну конечно пусть играет пристарелый Жирков, который как уже года два пешком по полю ходит или нереальные затупки - Оздоев, Кузяев, Заболотный и Ерохин, чем наигрывать Чернова, Тикнизяна или Меркулова в сборной на левом краю и Облякова, Глебова или Фомина в опорной, Кучаева и Лесового на флангах, да и Соболя пора уже в основу ставить, а не топ игрока ПФЛ и героя правой руки или на крайняк Аиртону паспорт выдайте и видимо лизать жопу все горазды и нести хрень при этом, доказывая что усатый тренер, а не физрук из моей школы
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ruded
1605859243
ахаха, клубы виноваты, что усатый не может выбрать тех, кто в хорошей форме находится...
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Влад-20
1605859369
Самый уставший в сборной сам Черчесов, помогите ему уйти
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Томик
1605861505
Семшов базу подводит - эксперт хренов. Я тоже так могу - "Улучшить форму нельзя за два дня, а вот загрузить, чтобы ноги не волочили - легко. Чем Черчесов очень любит заниматься. А если заявления перед игрой поднять, что они серьёзно готовились к этому матчу, то всё срастается. Не книжки же он их заставлял читать. Думаю, что причина в этом." Тоже ничего. Логичненько так.
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prtcs
1605867360
Если он тренер, то он должен подобрать команду с которой можно идти в разведку, а он тренеришка, зализавший все дырки Мудко, вот и взял "лучших". Грош ему цена, он ни когда не сделает команду победительницу.
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Nesterenko
1605868983
Очередной бред экспертов Матч ТВ.
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омск55
1605869065
на будущее семшова не брать тренером в сбродную а то как стас скажет это не моя проблема что нет 20 футболеров
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NewLife
1605872380
За 8-е место(!) на ЧМ чабан награжден орденом Александра Невского !! Князь на небесах посмотрел игры сборной с Турцией и Сербией и говорит чабану: что же ты меня позоришь, с.@ка.
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CSKA57
1605907583
Честно говоря, очень интересный вывод! Черчесов берет то, что есть, и с дерьма лепит конфетку? Бедный тренер!
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Hektor 84
1606146371
А чего же он их тогда вызывал в сборную раз у них было плохое физическое состояние? Чего не вызвал у кого было лучшее? Разве это не работа тренера сборной? Быть в курсе того к лучше готов к матчу. Зачем было вообще играть с Молдовой?
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