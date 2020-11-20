Гаджиев: «Между игроками сборной две копейки разницы. Нужно менять подход к развитию игры»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал неудачную игру сборной России в последних матчах Лиги наций.

«Сборной России нужно менять не тренера, а подход к развитию игры. Нужна государственная программа, чтобы воспитывали игроков.

Если Джикия вышел с повязкой, видимо, в команде это считают правильным. Георгий проявляет справедливость, она высоко ценится. Я думаю, это неслучайный выбор. Так решила команда, где собраны профессионалы. Мы не должны лезть туда.

Ждал ли я Соболева в старте? А что, у нас есть Месси? Или Роналду? Нет. А кого тогда мы ждeм в старте?! У нас между игроками две копейки разницы.

Оставьте это право тренеру. Он на месте, и ему виднее, кто сегодня в лучшем состоянии. Штаб обсуждает и выбирает. Иногда получается – окей, иногда не получается – так бывает», – сказал Гаджиев.