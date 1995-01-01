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    Гаджиев: «Между игроками сборной две копейки разницы. Нужно менять подход к развитию игры»

    Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал неудачную игру сборной России в последних матчах Лиги наций.

    «Сборной России нужно менять не тренера, а подход к развитию игры. Нужна государственная программа, чтобы воспитывали игроков.

    Если Джикия вышел с повязкой, видимо, в команде это считают правильным. Георгий проявляет справедливость, она высоко ценится. Я думаю, это неслучайный выбор. Так решила команда, где собраны профессионалы. Мы не должны лезть туда.

    Ждал ли я Соболева в старте? А что, у нас есть Месси? Или Роналду? Нет. А кого тогда мы ждeм в старте?! У нас между игроками две копейки разницы.

    Оставьте это право тренеру. Он на месте, и ему виднее, кто сегодня в лучшем состоянии. Штаб обсуждает и выбирает. Иногда получается – окей, иногда не получается – так бывает», – сказал Гаджиев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43185

      portero 9 минут назад

      Надеюсь тебя услышат.

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