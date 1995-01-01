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    Газизов – о связях «Спартака» с «Химками»: «Нас использовали, чтобы раскрутить «Химки»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об отношениях красно-белых с «Химками».

    – История с «Химками» – самый нервный период с момента вашего прихода в клуб?

    – Дима Гунько сейчас уехал в Армению, почему никто не говорит, что у «Спартака» там будет фарм-клуб? В этой истории «Спартак» нужен был только для хайпа. Нас просто использовали, чтобы раскрутить «Химки». У них сейчас хороший бюджет, отсюда и интерес. Почему никто не рассматривает такую историю?

    – Там ведь Сергей Юран всe начал. Которому, кстати, потом заплатили денег, чтобы он молчал.

    – Кто? Я?

    – Он сказал, что его уволил Газизов.

    – Молодец, что вспомнил мою фамилию. Но Юран был не прав.

    – Вы достаточно резко реагировали, когда пошeл ответ со стороны «Краснодара».

    – Все возбудились. Я рад, что коллегам не спалось: они думали не только о футболе, но ещe и о подковeрной борьбе. А слухи вокруг «Спартака» будут всегда, кто бы тут не работал.

    – Но спортивным директором «Химок» временно назначили Егорова, который близкий друг вашего друга Ерeмина.

    – Это просто шумиха. У нас что, с другими клубами нет отношений? Моих близких друзей там нет?

    – А если рассмотреть историю гипотетически – как относитесь к варианту с фарм-клубом в РПЛ?

    – Негативно. Я не знаю, почему эту историю вообще раскручивают в отношении «Спартака»? Что потом произошло? Мы 3 очка забрали? Забрали. Чего всe утихло-то? В чeм причина? Все поняли, что это не так. Просто это нужно было «Химкам».

    – Почему жертвой выбрали именно «Спартак»?

    – А кого ещe? С «Зенитом» было бы не так интересно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +983

      Олег1204 3 минуты назад

      Раскрутить как, вокруг оси?

      0
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      Рейтинг: +114

      alefreddy 22 минуты назад

      А про Сочи с Зиной молчок

      0
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      Рейтинг: +1233

      alll-333 1 час назад

      А г-н Газизов не хочет рассказать, как Спартаковское руководство с потрохами купило Армавир из ФНЛ, прокрутило на нём всё, что хотело, а потом тупо убило команду?

      3
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      Рейтинг: +16537

      silver29 1 час назад

      Газизов все чаще стал мелькать в мутных схемах и сомнительных дружбах (((( он точно директор, а не решало ?

      3
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      Рейтинг: +22146

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Выбрали жертвой Спартак .....)))))))))))))))))))))))))))))))

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