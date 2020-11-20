Газизов – о связях «Спартака» с «Химками»: «Нас использовали, чтобы раскрутить «Химки»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об отношениях красно-белых с «Химками».

– История с «Химками» – самый нервный период с момента вашего прихода в клуб?

– Дима Гунько сейчас уехал в Армению, почему никто не говорит, что у «Спартака» там будет фарм-клуб? В этой истории «Спартак» нужен был только для хайпа. Нас просто использовали, чтобы раскрутить «Химки». У них сейчас хороший бюджет, отсюда и интерес. Почему никто не рассматривает такую историю?

– Там ведь Сергей Юран всe начал. Которому, кстати, потом заплатили денег, чтобы он молчал.

– Кто? Я?

– Он сказал, что его уволил Газизов.

– Молодец, что вспомнил мою фамилию. Но Юран был не прав.

– Вы достаточно резко реагировали, когда пошeл ответ со стороны «Краснодара».

– Все возбудились. Я рад, что коллегам не спалось: они думали не только о футболе, но ещe и о подковeрной борьбе. А слухи вокруг «Спартака» будут всегда, кто бы тут не работал.

– Но спортивным директором «Химок» временно назначили Егорова, который близкий друг вашего друга Ерeмина.

– Это просто шумиха. У нас что, с другими клубами нет отношений? Моих близких друзей там нет?

– А если рассмотреть историю гипотетически – как относитесь к варианту с фарм-клубом в РПЛ?

– Негативно. Я не знаю, почему эту историю вообще раскручивают в отношении «Спартака»? Что потом произошло? Мы 3 очка забрали? Забрали. Чего всe утихло-то? В чeм причина? Все поняли, что это не так. Просто это нужно было «Химкам».

– Почему жертвой выбрали именно «Спартак»?

– А кого ещe? С «Зенитом» было бы не так интересно.

Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?

Газизов: «В сборной подвергли опасности здоровье Соболева, зная о его травме»