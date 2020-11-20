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  • Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?»

Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?»

20 ноября 2020, 00:57
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

– Ещe один заочный спор с «Зенитом» – подписание Кокорина, которому раньше не разрешали играть за питерский клуб. Не боялись звонков сверху, когда ввязывались в эту историю?

– У меня крыша в виде Леонида Арнольдовича – чего мне бояться? Ему будут звонить, а не мне (смеeтся).

– Как отнеслись к информации, что именно из-за «зенитовского» прошлого Кокорин не сыграл против питерцев в Москве?

– В любом действии можно найти тeмную сторону. Но эта информация – полная ерунда.

– Кто вообще первым произнeс фамилию Кокорин применительно к «Спартаку»?

– Кокорин стал свободным агентом, с российским паспортом это один из самых сильных игроков. Назвал его фамилию я, потому что футболист был на рынке. Сказал: «Мы обязаны взять этого игрока. Если мы хотим быть первыми и сильными, Кокорин должен быть в «Спартаке».

– Тедеско сразу согласился на его трансфер?

– Он принял это нормально. Долго по Кокорину нельзя было думать: ещe бы чуть-чуть, и он ушeл. Надо же ещe было уговорить его прийти в «Спартак»! Это непростая работа, сделку вели около двух с половиной недель. Мы выиграли конкуренцию у клубов ведущей пятeрки.

– Когда можно будет делать выводы по Кокорину в «Спартаке»?

– Когда он начнeт забивать и приносить победы. Тогда мы все скажем: «Вот зачем нам нужен был Кокорин».

Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе. Не исключаю вариант его продажи зимой»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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NewLife
1605824289
Теперь уговори его с тобой в Уфу вернуться, зачем нам этот по.х.уист.
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Жорик кекс обжорик
1605846798
но мы купили сделали ему зп, что бы парень просто сидел на лавке
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portero
1605853829
Как бы крыша не протекла , а то на пару с Кокой на вылет пойдете.
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