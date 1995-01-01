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    Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

    – Ещe один заочный спор с «Зенитом» – подписание Кокорина, которому раньше не разрешали играть за питерский клуб. Не боялись звонков сверху, когда ввязывались в эту историю?

    – У меня крыша в виде Леонида Арнольдовича – чего мне бояться? Ему будут звонить, а не мне (смеeтся).

    – Как отнеслись к информации, что именно из-за «зенитовского» прошлого Кокорин не сыграл против питерцев в Москве?

    – В любом действии можно найти тeмную сторону. Но эта информация – полная ерунда.

    – Кто вообще первым произнeс фамилию Кокорин применительно к «Спартаку»?

    – Кокорин стал свободным агентом, с российским паспортом это один из самых сильных игроков. Назвал его фамилию я, потому что футболист был на рынке. Сказал: «Мы обязаны взять этого игрока. Если мы хотим быть первыми и сильными, Кокорин должен быть в «Спартаке».

    – Тедеско сразу согласился на его трансфер?

    – Он принял это нормально. Долго по Кокорину нельзя было думать: ещe бы чуть-чуть, и он ушeл. Надо же ещe было уговорить его прийти в «Спартак»! Это непростая работа, сделку вели около двух с половиной недель. Мы выиграли конкуренцию у клубов ведущей пятeрки.

    – Когда можно будет делать выводы по Кокорину в «Спартаке»?

    – Когда он начнeт забивать и приносить победы. Тогда мы все скажем: «Вот зачем нам нужен был Кокорин».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10662

      alarm 18 минут назад

      позор!

      0
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      Рейтинг: +5237

      NewLife 49 минут назад

      Теперь уговори его с тобой в Уфу вернуться, зачем нам этот по.х.уист.

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