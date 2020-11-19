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  • Черчесов – после разгрома от Сербии: «Мы всегда говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно»

Черчесов – после разгрома от Сербии: «Мы всегда говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно»

19 ноября 2020, 07:57
47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Сербии со счетом 0:5 в Лиге Наций высказался о вводе в состав национальной команды молодых футболистов.

– Какие выводы сделали о молодых игроках? На кого можно рассчитывать?

– Всегда есть 45 минут, которые могут дать тебе возможность отыграться, хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались это сделать, но у нас не получилось, хотя несколько моментов создали. Даже гол престижа не смогли забить. Другое дело, что нельзя по такой игре делать окончательные выводы по тому или иному футболисту.

У нас не было слишком многих игроков. Поэтому мы всегда и говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно. Раньше было так, что вызывали их на несколько сборов, ждали, пока они обживутся, потом давали играть. А сейчас они должны играть сразу. С одной стороны, хочется побеждать. С другой стороны, легкомысленно и неправильно предъявлять претензии молодым игрокам, которые первый раз вызваны в сборную.

Сборная – это команда, где есть свои устои. Играть с листа сложно. Два года назад в Швеции у нас было то же самое, много игроков выпало, и мы на ходу стали команду собирать.

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Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Сербия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (47)
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Viper for CSKA
1605762468
Ага, давайте ещё на молодежь всё скинем. Из молодежи вышел только Дивеев, и Караваев с Джикией напороли не меньше, чем армеец. При этом, главных героев мы знаем, не нужно отмазываться. Это любимчики Черчесова. Заболотный, Гильерме и Оздоев. Что вообще эти внебрачные дети нашего алленаторе делают в команде? Особенно деревянный столб в нападении и спящий "цепной пёс" в центре поля после их выступления в последнем матче? Черчесов сочиняет, как говорится, как Троцкий. Ни игру поставить не может, ни молодежь внедрить, ни состав подобрать. Убогий, одноклеточный "бей вперёд - игра придёт" - всё, на что этот мэтр способен.
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Vepras
1605762713
Не мотивированная братская Сербия, где играют 20-ти летние не боится забивать. Черчесов не профессиональный тренер и бессовестный человек. Так унижать страну нельзя.
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vladimir-7
1605766913
Георгий Ярцев Станиславу Черчесову: " Стас, давно жду тебя на рыбалке".
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oyabun
1605767264
Зачем все эти слова? А что, сборная Сербии была без потерь ключевых игроков? Просто скажи "Подаю в оставку" и это будут достойные правильные слова.
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Snek
1605767377
Да у Саламыча за 4 года одна схема наиграна, причём здесь ввод молодых? Ты пытаешься впарить игру игрокам, которые в неё не играют. Ладно старпёрам по кайфу игра в перебегать соперника и забросы на бревно, у молодых то совсем другие качества. Хотя после того как зе болотный дважды в основе вышел я предполагаю, что этот физрук не только в футболе ни черта не понимает, он похоже его и не смотрит вовсе.
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alefreddy
1605769261
Заболотный самый дубовый и по словам тренера молодой
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Январь 59
1605769841
От таких тренеров надо избавляться . И чем раньше тем лучше. А на поле должны выходить те кто хотят играть , а не старожилы , которые выходят отбыть время и получить премию. Не о молодых игроках нужно говорить, а о гл. тренере. Тренер любого уровня после такого позора в турнире должен сложить свои полномочия без всяких вопросов о финансовых вознаграждениях
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САДЫЧОК
1605770064
Сербы играли почти вторым составом ! В мозгу этого физрука нет ни малейшего понимания , того , что нет игры и команды !
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Axe111
1605772231
Англия и Германия например так не говорят!!!! Хватит нелепых оправданий!!!! ОТСТАВКА
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NewLife
1605781850
Человек, который о себе говорит во множественном числе должен лечиться в психушке, а не тренировать национальную команду.
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