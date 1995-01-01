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    Черчесов – после разгрома от Сербии: «Мы всегда говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Сербии со счетом 0:5 в Лиге Наций высказался о вводе в состав национальной команды молодых футболистов.

    – Какие выводы сделали о молодых игроках? На кого можно рассчитывать?

    – Всегда есть 45 минут, которые могут дать тебе возможность отыграться, хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались это сделать, но у нас не получилось, хотя несколько моментов создали. Даже гол престижа не смогли забить. Другое дело, что нельзя по такой игре делать окончательные выводы по тому или иному футболисту.

    У нас не было слишком многих игроков. Поэтому мы всегда и говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно. Раньше было так, что вызывали их на несколько сборов, ждали, пока они обживутся, потом давали играть. А сейчас они должны играть сразу. С одной стороны, хочется побеждать. С другой стороны, легкомысленно и неправильно предъявлять претензии молодым игрокам, которые первый раз вызваны в сборную.

    Сборная – это команда, где есть свои устои. Играть с листа сложно. Два года назад в Швеции у нас было то же самое, много игроков выпало, и мы на ходу стали команду собирать.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +25484

      oyabun 46 секунд назад

      Зачем все эти слова? А что, сборная Сербии была без потерь ключевых игроков? Просто скажи "Подаю в оставку" и это будут достойные правильные слова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14087

      vladimir-7 6 минут назад

      Георгий Ярцев Станиславу Черчесову: " Стас, давно жду тебя на рыбалке".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10602

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Ну пусть дальше играет престарелый Жирков, который по полю пешком ходит, недоразвитый черныш Оздоев, кривоногие Ерохин и Кузяев и не менее бестолковый Заболотный и можно сказать усатому спасибо за очередной пропуск ЧМ 22 года и самое смешное выбрал схему, а игроков под нее нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16444

      silver29 25 минут назад

      А где-то тихо в теплой квартире даже не вспотев подрачивает его любимчик. Политика формирования сборной по принципу личного лизоблюдства и землячества полетела в мусорный бак, вместе с тренерскими корочками Черчесова ((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3083

      Гавроша 46 минут назад

      Когда чобан говорит "Мы", то его можно прямо в дурку везти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9372

      ilichkadr 47 минут назад

      Как был ты примитивным чабаном, таким и остался. Нечего пенять на зеркало коли рожа крива.

      1
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      Рейтинг: +1902

      Ден 781 50 минут назад

      А где фраза
      - вы на немцев посмотрите вообще...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      Oldtrafford83 54 минуты назад

      Очередное пополнение в фонд золотых отмазок))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4097

      playsh 55 минут назад

      "...мы всегда говорили",что выводить тренеров-бездарей из состава сборной тоже надо аккуратно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3975

      ЮНик 1 час назад

      Интересно, сколько сейчас среди здешних комментаторов тех, кто летом 2018 верещал: "Стас космос!"? А ведь Черчесов ничуть не изменился. Ну разве что раздулся как мыльный пузырь от своего мнимого "величия". Абсолютно заурядный тренер на фоне Гаджиева, Слуцкого и даже Газзаева. Про Сёмина и говорить нечего. Спеси и гонора больше, чем у них... Абсолютно на пустом месте.

      3
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      Рейтинг: +2099

      AZ > ЮНик 1 час назад

      Никогда этот лысый тиран не нравился

      2
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      ...
      Рейтинг: +853

      Jack24 > ЮНик 59 минут назад

      я тогда говорил еще что он не о чем, как тренер, как человек. Со мной все были не согласны.

      1
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      Рейтинг: +4097

      playsh > ЮНик 48 минут назад

      При чабане единственная игра достойная была,это с Хорватами на ЧМ-18.
      Всё остальное бездарное хождение по полю,уже несколько сезонов.
      Черчесов,застрелись по законам гор,откуда ты спустился.

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