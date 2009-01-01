Черчесов – о замене Гилерме: «Ни разу не выручил, поэтому поменяли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Маринато Гилерме в перерыве матча с Сербией (0:5).

«Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Потому и поменяли. Такие таймы бывают у каждого вратаря», – сказал Черчесов после матча.