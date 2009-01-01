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    Черчесов – о замене Гилерме: «Ни разу не выручил, поэтому поменяли»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Маринато Гилерме в перерыве матча с Сербией (0:5).

    «Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Потому и поменяли. Такие таймы бывают у каждого вратаря», – сказал Черчесов после матча.

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    Источник: телеграм-канал Футбольный Биги

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2669

      Semenycch 20 минут назад

      Сочетание центральных защитников и вратарей в этой игре ниже плинтуса. Сложилось впечатление, что играют не в разных командах одной лиги, а на разных континентах.

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      Рейтинг: +2735

      Axe111 20 минут назад

      Где очередные оправдания типа мяч был круглый, трава зелёная и т.д.!!!! Позорище фу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad 27 минут назад

      А ещё виноваты те хакеры, которые оставили сборную без Дзюбы.))))))))))

      2
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      Рейтинг: +42

      Нам не нужен такой футбол 31 минуту назад

      Ничего себе виновного нашёл. А в зеркале не искал?

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