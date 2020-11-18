Дешам: «Мы набрали 16 очков из 18. Никто в Европе не показал лучшего результата»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги Лиги наций для своей национальной команды.
«Мы набрали 16 очков из 18. Никто в Европе не показал лучшего результата, хотя с нами в группе играли вице-чемпион мира Хорватия и действующий чемпион Европы Португалия.
Не буду врать, не все было идеально. Но нужно четко оценивать ситуацию и ценить то, что мы сделали», – сказал Дешам.
- В 6-м туре Лиги наций французы обыграли Швецию со счетом 4:2.
- Франция вышла в плей-офф турнира.
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Источник: 20minutes
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