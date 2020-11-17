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    Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о зарплатах в российском футболе.

    «Знаете, в чeм проблема нашего футбола? Действительно, у игроков огромные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который играя в футбол зарабатывает огромные, невероятные деньги. Как с этим смириться? Как после этого жить?

    И получается домысливание, сравнение. Люди начинают думать: «А вот на Западе меньше получают». Ни один специалист ни в одной области, профессор чего-нибудь, представитель медицины – никто не получает 2 миллиона евро в год. И не получит никогда в жизни. Нам, обычным людям, кажется: «Ну как так?».

    Возьмите пилота самолeта. Он каждый день возит людей. Может получить миллион? Нет. А парнишка может. Почему столько получают футболисты? Все любят смотреть, как они играют, но никто не любит смотреть как врач преподает медицину. У нас открытый рынок, не будешь платить, игроки уйдут куда-нибудь», – сказал Геркус.

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    Источник: ютуб-канал Рашен Football

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    17.11.2020 23:59
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