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  • Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»

Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»

17 ноября 2020, 23:59
6

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о зарплатах в российском футболе.

«Знаете, в чeм проблема нашего футбола? Действительно, у игроков огромные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который играя в футбол зарабатывает огромные, невероятные деньги. Как с этим смириться? Как после этого жить?

И получается домысливание, сравнение. Люди начинают думать: «А вот на Западе меньше получают». Ни один специалист ни в одной области, профессор чего-нибудь, представитель медицины – никто не получает 2 миллиона евро в год. И не получит никогда в жизни. Нам, обычным людям, кажется: «Ну как так?».

Возьмите пилота самолeта. Он каждый день возит людей. Может получить миллион? Нет. А парнишка может. Почему столько получают футболисты? Все любят смотреть, как они играют, но никто не любит смотреть как врач преподает медицину. У нас открытый рынок, не будешь платить, игроки уйдут куда-нибудь», – сказал Геркус.

Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

Источник: ютуб-канал Рашен Football
Россия. Премьер-лига Россия Геркус Илья
Комментарии (6)
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nemolod
1605683871
Любая зарплата должна соответствовать тем затратам физических и душевных сил для любого работника,но в реальности кто ближе к кормушке-тот больше и получает! А зарплатам футболиста не завидую-по нынешним нагрузкам игрок на уровне от силы лет пять выдерживает и то если не происходит с ним травм и болезней-да и не каждый клуб РПЛ способен высоко оплачивать! А дальше конец карьеры и после очень хорошей жизни наступает существование да еще без специальности и образования,а когда тебе за 30 учиться очень тяжело!
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FanatSerj
1605684579
"У нас открытый рынок, не будешь платить, игроки уйдут куда-нибудь», – сказал Геркус." Лукавиш ты "каша овсяная" вот человек был в правлении целого клуба, а а прикидывается таким тупым и не понимающим. Из за лимита он как раз не открытый, в России скапливаются все наши паспортисты и в том то и дело никуда не уходят, нет тут никакого рынка. Тут рынок среди гос. структур по отмыву бабла. И вот это как раз и возмущает обычного обывателя, что вы все за один стол не можете сесть и договориться о лимите зарплат для этих деревяшек, раз не хотите лимит по паспорту отменять. А захочет наш футболист в Европу, так пущай с начало дорастет до этого уровня, чтобы ту ЗП получать которую платят в ТОП5 чемпионатах, вот тогда и будет у них у всех желание развиваться и РПЛ станет вполне себе не убыточной без этих безумных зарплат паспортистам, из за этого и в регионах футбол поднимется, а не будет оставаться на подсосе от желания местных губернаторов.
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NewLife
1605686489
"Действительно, у игроков огромные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который играя в футбол зарабатывает огромные, невероятные деньги. Как с этим смириться? Как после этого жить?" Мне бы их проблемы !
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alp
1605692309
вот это верно... наши футболисты сильно переоценены.. огромные зп + лимит убивают наш футбол
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Просто-333
1605794435
Начал за здравие- закончил за упокой
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