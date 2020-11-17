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  • Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

17 ноября 2020, 21:10
68

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о самом популярном клубе России.

– Сегодня «Спартак» самый популярный клуб России?

– Думаю, да. Если сейчас провести опрос, мое предположение – конечно, «Спартак» в этом опросе выиграет.

У «Зенита» одна из задач, которую как руководитель направления стратегии формулировал, на которую клуб тратил усилия, но которая, на мой взгляд, не достигнута – это федерализация бренда.

«Зенит» не смог стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать. Эта задача до конца не выполнена.

Источник: ютуб-канал Рашен Football
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Геркус Илья
Комментарии (68)
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NewLife
1605636916
Ну а как же Оренбург, Сочи, наконец, Леха из Твери ?
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Fusballer
1605639104
В Питере-то еле стали "Брендом" - когда Динамо уничтожили
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Garrincha58
1605639645
шпартаковским духом провонялась вся раша
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ks75
1605644545
Не претендую на 100%-ю объективность, но живя не в Питере, наблюдаю среди знакомых , коллег, родителей друзей сына, а так же родителей его коллег по спортшколе, нет ни одного человека, который бы переживал и болел бы за зенит. Симпатии распределены между местным клубом, Спартаком, Динамо, Краснодаром, ЦСКА, Локомотивом. Отношение к Зениту, в лучшем случае, просто ровное. В большинстве случаев неприязнь и желание в исчезновении данного клуба. Тк все падение уровня нашего футбола, связывают с желанием властей искуственно вытягивать зенит в чемпионы. Вторая причина неприязни к питерскому клубу, это ассоциация его с властью и общее отношение к власти. Еще раз повторюсь, это просто основано все на собственном наблюдении. Может в других регионах ситуация иная
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BRO_football
1605646473
Популярный, это ещё как посмотреть. То, что в каждом городе кричат "Спартак - г...о"? Да, в этом смысле Спартак популярный клуб. Народ любит повторять такие кричалки
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Дедуктор
1605661584
Спартак и Зенит = две равные команды. Здесь и сейчас. По суммарным показателям подлости. По подлянкам на поле, ныркам и т.п.. По судейским скандалам и ... просто скандалам. Отличие только в том, что Зенит - титулованный в Европе клуб. А Спартак по-прежнему = пустышка. И не надо путать нынешний свинарник олигарха Фердыщенко с народной командой из ДСО Спартак 40-летней давности. Тот Спартак и свинарник олигарха суть разные вещи. А самой благородной командой в РПЛ лично я считаю ЦСКА - главного кандидата на статус народной команды. У ЦСКА тоже скандалов навалом. Но они все честные - с готовностью отстаивать своё мнение на кулаках. А не подличать по кабинетам в стиле Зенита и свинарника. Может ситуация с Зенитом и Спартаком измениться в лучшую сторону? Может.
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Kollljan
1605678264
Спартак популярен на уровне московских недоумков. А что в Европе выиграл Спартак?
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alp
1605682662
– Сегодня «Спартак» самый популярный клуб России? – Думаю, да ключевое слово "думаю".. после этого, дальше можно не читать.
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Из Твери Леха
1605683197
Популярность это не всегда хорошо. Можно ведь в дерьме плескаться без трофеев и быть популярным. И чего в это хорошего?
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Дедуктор
1605688705
Тут вот какая проблема: В болельщицкой тусовке "Спартака" слишком много дегенератов. Которые приходят на стадион не футбол смотреть. А погадить, покричать матерные кричалки, попровоцировать кого нибудь (без разницы кого). Разводящие и заводящие. Многие из этих дегенератов практически весь матч спиной к футбольному полю стоят. Гадят и скачут. Хохлы бригады Фердыщенко, типо. Когда не гадят и не скачут, устраивают истерики. Вот, за это свинарник, недостойный носить славное имя "Спартак" и презирают сколько нибудь вменяемые любители футбола. Такое вот мое мнение.
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