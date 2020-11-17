Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о самом популярном клубе России.

– Сегодня «Спартак» самый популярный клуб России?

– Думаю, да. Если сейчас провести опрос, мое предположение – конечно, «Спартак» в этом опросе выиграет.

У «Зенита» одна из задач, которую как руководитель направления стратегии формулировал, на которую клуб тратил усилия, но которая, на мой взгляд, не достигнута – это федерализация бренда.

«Зенит» не смог стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать. Эта задача до конца не выполнена.