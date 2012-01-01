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    Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о самом популярном клубе России.

    – Сегодня «Спартак» самый популярный клуб России?

    – Думаю, да. Если сейчас провести опрос, мое предположение – конечно, «Спартак» в этом опросе выиграет.

    У «Зенита» одна из задач, которую как руководитель направления стратегии формулировал, на которую клуб тратил усилия, но которая, на мой взгляд, не достигнута – это федерализация бренда.

    «Зенит» не смог стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать. Эта задача до конца не выполнена.

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    Источник: ютуб-канал Рашен Football

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии24
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      Рейтинг: +22102

      пьяныйхоровод 6 минут назад

      Геркус вроде на должность ген.директора в Зенит метил . Не срослось . Вот вам и "спасибо" . Я за свой клуб болел и буду болеть , кто бы что не говорил , каким бы он там по популярности не считался в России , в мире ....

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      Рейтинг: +2591

      Puddle 15 минут назад

      «Спартак» – самый позорный клуб не только России, а всего мира. Рылы, дезеувы и брюквогрызы. Гггг

      0
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      Рейтинг: +3063

      Гавроша 38 минут назад

      Вранье, по всем опросам Зенит самый первый!

      1
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      Рейтинг: +4531

      житель СПб 43 минуты назад

      Просто мнение одного московского человека. Не более того. Не соответствующее действительности - по статистическим данным. Хотя... в последнее время подпортили имидж команды.

      4
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      Рейтинг: +4531

      житель СПб > житель СПб 27 минут назад

      Поясню свое мнение - я не про Спартак - который действительно великий клуб России. Я оспорил мнение про Зенит - который за последние 20 (или даже несколько больше) лет сделал больше, чем любой другой клуб страны с точки зрения роста своего имиджа.

      4
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      Рейтинг: +1373

      аларм дубль2 > житель СПб 3 минуты назад

      зенит то может и сделал,но всякие алармогавроши и пуделя его опаскудили донельзя!они думают ,если гнобят других они такие аховые?как раз наоборот!они сами себя обгадили с ног до головы и зенит превращают в некий клуб,который перестают уважать из-за таких вот паразитов!

      0
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      Рейтинг: +11914

      Garrincha58 47 минут назад

      пусть этот мясокомбинат будет лучшим в нашем сра...м ЧР никто не против

      0
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      Рейтинг: +360

      Fusballer > Garrincha58 45 минут назад

      В том-то и дело, что лучшими считаются бомжи

      1
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      Рейтинг: -98

      Alex_MI_5 48 минут назад

      Во щас у немытых пердачки-то задымятся, ахаха

      1
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      Рейтинг: +11914

      Garrincha58 > Alex_MI_5 46 минут назад

      береги свою заднюю форточку не то что нибудь залетит

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      Рейтинг: +742

      ySS 49 минут назад

      Уверенно, бывшие генеральные директора Мутко, Фурсенка, Дюков так не считают)

      1
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      Рейтинг: +18873

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Секрет здесь прост! Чтобы Зенит смог стать федеральной командой, в Питере не хватает одного элемента Геркуса.)))

      2
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      Рейтинг: +11914

      Garrincha58 51 минуту назад

      шпартаковским духом провонялась вся раша

      0
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      Рейтинг: +360

      Fusballer 1 час назад

      В Питере-то еле стали "Брендом" - когда Динамо уничтожили

      3
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      Рейтинг: +11914

      Garrincha58 > Fusballer 49 минут назад

      а ты откуда знаешь? твой мЯсокомбинат никому не сра...ся

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