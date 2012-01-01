Геркус: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» не смог стать федеральной командой»

Геркус вроде на должность ген.директора в Зенит метил . Не срослось . Вот вам и "спасибо" . Я за свой клуб болел и буду болеть , кто бы что не говорил , каким бы он там по популярности не считался в России , в мире ....
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о самом популярном клубе России.
– Сегодня «Спартак» самый популярный клуб России?
– Думаю, да. Если сейчас провести опрос, мое предположение – конечно, «Спартак» в этом опросе выиграет.
У «Зенита» одна из задач, которую как руководитель направления стратегии формулировал, на которую клуб тратил усилия, но которая, на мой взгляд, не достигнута – это федерализация бренда.
«Зенит» не смог стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно, развить региональное присутствие и вдохновить региональных болельщиков, которые были, есть и будут существовать. Эта задача до конца не выполнена.