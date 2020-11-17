Канчельскис: «Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому»

Канчельскис если ты считаешь его хорошим игроком это твое мнение и все-----это просто бревно распиаренное ----через год он не ходить по полю будет а ползать и как с ним играть ?
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи национальной сборной.
«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Мне не кажется, что этот скандал мог помешать командной атмосфере и снизить концентрацию перед играми. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера.
Артем — профессиональный футболист, и он играет на футбольном поле, а не за пределами. Не понимаю, при чем здесь вообще эта ситуация. Случай некрасивый, но он никак не связан с футболом, поэтому такое решение не совсем логично. Не думаю, что он сам бы согласился не ехать на сбор и отдохнуть от футбола.
Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому. Видимо, люди сверху решили не портить имидж и репутацию сборной и тем самым обойти обсуждения морали.
Дзюба — хороший игрок, нужно было исходить исключительно из игровых характеристик. Надеюсь, что на следующий сбор Артем уже будет вызван. Ему нужно пройти через эту ситуацию, забыть ее», – приводит слова Канчельскиса Sport24.
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