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  • Канчельскис: «Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому»

Канчельскис: «Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому»

17 ноября 2020, 19:59
16

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи национальной сборной.

«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Мне не кажется, что этот скандал мог помешать командной атмосфере и снизить концентрацию перед играми. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера.

Артем – профессиональный футболист, и он играет на футбольном поле, а не за пределами. Не понимаю, при чем здесь вообще эта ситуация. Случай некрасивый, но он никак не связан с футболом, поэтому такое решение не совсем логично. Не думаю, что он сам бы согласился не ехать на сбор и отдохнуть от футбола.

Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому. Видимо, люди сверху решили не портить имидж и репутацию сборной и тем самым обойти обсуждения морали.

Дзюба – хороший игрок, нужно было исходить исключительно из игровых характеристик. Надеюсь, что на следующий сбор Артем уже будет вызван. Ему нужно пройти через эту ситуацию, забыть ее», – приводит слова Канчельскиса Sport24.

  • Дзюбу убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео.

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Источник: Sport24
Россия Зенит Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
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nik55
1605633203
Канчельскис если ты считаешь его хорошим игроком это твое мнение и все-----это просто бревно распиаренное ----через год он не ходить по полю будет а ползать и как с ним играть ?
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BarStep
1605634175
==Ему нужно пройти через эту ситуацию, забыть ее== Андрей, о чем ты.., он скорее всего и рад бы забыть, но у нас люди в большинстве своем "добрые" и ни когда, подчеркиваю - ни когда не дадут ему это забыть пока не увидят его "на дне".. Вот тогда, может, даже пожалеют его некчемного...
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mamba9090909
1605634771
Он бы и рад забыть, но наши "доброжелатели" ему этого не дадут.))
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ySS
1605635061
Ключевая фраза - "...был нужен..." Сейчас это дохлая химера
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DOCTOR PENALTY
1605635815
Сначала с какого-то хера дали команду распиаривать этого "героя", а теперь не знают как включить заднюю. "-
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NewLife
1605641217
Чисто по футбольному это бревно не нужно, если играть в современный футбол, он свое уже отыграл. Также вполне можно согласиться с Канчельскисом насчет его теории заговора. Думаю зюба вполне может занять в сините должность тренера по особой)) физ подготовке.
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abhvfdtcn
1605647234
тут речь не про того обмылка, который свою дрочку в сети выложил?
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inzek
1605657920
фамилия, как логичный итог видео шлюбы. далее излишне говорить
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Просто-333
1605668733
Я вот не пойму: у нас что- практически все дрочеры, го-мики и т.п., что так активно Артёмку защищают, когда даже об этом не просят? Типа за своих обидно? Или больше поговорить на футбольном сайте не о чем?
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Hektor 84
1606141966
Та что шлюбу все превозносят, как будто он играет на уровне Ибрагимовича. Типичное дитя лимита. Его уровень фнл.
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