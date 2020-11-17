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Джано: «Попросил Дзюбу больше ничего не фоткать»

17 ноября 2020, 18:54
10

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет, и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать все на футбольном поле. Это его личная жизнь.

Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевернутая страница. Я могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну, и попросил ничего больше не фоткать», – сказал Ананидзе.

  • Дзюбу убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Джано
Комментарии (10)
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fadda
1605630320
Артём Онанидзе
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Бенедиктус
1605631771
Джано нашел брата Артемку
Ответить
vmonomah17
1605631972
Как бы теперь Азмун не преревновал Ананидзе к Дзюбе)))
Ответить
NewLife
1605632771
Ананидзе попросил зюбу не заниматься онанизмом без Ананидзе.
Ответить
Черкизовский Кот
1605636236
Джано Ананидзе и Артемио Мастурбиньо
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JTherry
1605696459
"Ананидзе высказался о скандальной ситуации вокруг дзюпы" - лучший заголовок недели в СМИ))
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