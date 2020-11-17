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    Джано: «Попросил Дзюбу больше ничего не фоткать»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет, и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать все на футбольном поле. Это его личная жизнь.

    Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевернутая страница. Я могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну, и попросил ничего больше не фоткать», – сказал Ананидзе.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5131

      NewLife 10 минут назад

      Ананидзе попросил зюбу не заниматься онанизмом без Ананидзе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1058

      vmonomah17 23 минуты назад

      Как бы теперь Азмун не преревновал Ананидзе к Дзюбе)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle 26 минут назад

      Жаник обвиняет Дзюбу в плагиате. Гы-гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Бенедиктус 26 минут назад

      Джано нашел брата Артемку

      2
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      Рейтинг: +343

      fadda 51 минуту назад

      Артём Онанидзе

      5
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