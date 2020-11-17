Джано: «Попросил Дзюбу больше ничего не фоткать»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет, и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать все на футбольном поле. Это его личная жизнь.

Он на это уже ответил, и лучше уже закрыть эту тему. Как я понял, он сожалеет, но для него это уже перевернутая страница. Я могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну, и попросил ничего больше не фоткать», – сказал Ананидзе.