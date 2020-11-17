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  • Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

17 ноября 2020, 17:20
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, которого не вызвали на ноябрьские матчи команды.

«Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию», — сказал Черчесов.

  • Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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rash1959
1605623469
«Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность спокойно ... в одиночестве, с камерой подр...ть"
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NewLife
1605624566
Кто бы тебе дал такую же возможноть с последующим уходом на пенсию.
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житель СПб
1605640807
Решение озвучено - но оно неправильное. По большом счету - Черчесов испугался. Проявил слабость. а не силу характера в этой ситуации.
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Владислав Vlad
1605661238
Как и предполагалось - люди начнут искать причину поражения от турок в отсутствии Зюпы.))) А до этого, как мы с Зюпой турок дома разнесли в клочья? Это был шедевр. Правда же? И ведь чабана не обвинишь, что Зюпу не взял. Вроде как и прав чабан по поводу Зюпы. А в итоге - чабан понимал, что победить турков в Турции будет проблематично. А тут ещё и ситуация с Зюпой, как не воспользоваться? И вроде бы проиграли, но Зюпа сам виноват, что его не взяли и чабан опять "на коне".))) Заболотный в старте, Ерохин вместо нападающего, когда нужно вытаскивать матч..... Тренерские решения ушли на второй план - Виноват Зюпа - вёл бы себя хорошо, то поехал бы в Турцию и там мы бы снова разорвали турок.)))
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Алекс636363
1605736687
мы, николай вторый... отрекаемся от престола. мы, станислав черчесов, идем в задницу с поста главного тренера сборной!
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