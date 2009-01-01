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    Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, которого не вызвали на ноябрьские матчи команды.

    «Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию», — сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2662

      Semenycch 1 час назад

      Логика в этом решении есть и все же стоило принять другое решение, а именно - пригласить Капитана сборной на эти осенние игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5131

      NewLife 2 часа назад

      Кто бы тебе дал такую же возможноть с последующим уходом на пенсию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2950

      rash1959 2 часа назад

      «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность спокойно ... в одиночестве, с камерой подр...ть"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2662

      Semenycch > rash1959 1 час назад

      Всех, кроме идиотов, достали плоские шутки по поводу видео Дзюбы.

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