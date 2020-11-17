Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, которого не вызвали на ноябрьские матчи команды.

«Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию», — сказал Черчесов.