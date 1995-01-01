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    УЕФА отменил матч Украины и Швейцарии из-за вспышки коронавируса

    Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила об отмене матча Лиги наций между Украиной и Швейцарией.

    «УЕФА сообщил ассоциации, что, «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды, матч Лиги наций Швейцария – Украина не может быть проведен. Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы.

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    Источник: сайт Украинской ассоциации футбола

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