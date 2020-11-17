УЕФА отменил матч Украины и Швейцарии из-за вспышки коронавируса

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила об отмене матча Лиги наций между Украиной и Швейцарией.

«УЕФА сообщил ассоциации, что, «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды, матч Лиги наций Швейцария – Украина не может быть проведен. Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы.