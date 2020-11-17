«РБ-Спорт»: УЕФА сменил арбитров на матче Сербия – Россия из-за судейства Марциняка

Стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.
По информации «РБ-Спорт», такое решение принял судейский комитет УЕФА на фоне недовольства работой Шимона Марциняка в поединке россиян с Турцией (2:3).
В УЕФА посчитали произошедшее скандалом, и чтобы он не получил развития назначили вместо поляка Даниеля Стефански англичанина Энтони Тэйлора.
- Матч Сербия – Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
- Марциняк в середине первого тайма игры с турками удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.
Источник: «РБ-Спорт»