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    «РБ-Спорт»: УЕФА сменил арбитров на матче Сербия – Россия из-за судейства Марциняка

    Стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

    По информации «РБ-Спорт», такое решение принял судейский комитет УЕФА на фоне недовольства работой Шимона Марциняка в поединке россиян с Турцией (2:3).

    В УЕФА посчитали произошедшее скандалом, и чтобы он не получил развития назначили вместо поляка Даниеля Стефански англичанина Энтони Тэйлора.

    • Матч Сербия – Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
    • Марциняк в середине первого тайма игры с турками удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6727

      FanatSerj 56 минут назад

      Да неужели, вот это поворот )) Англичане конечно тоже особой любовью не пышут к России, но у них хоть профессионализма поболя.

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      Рейтинг: +980

      Олег1204 1 час назад

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