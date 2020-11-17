Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ-Спорт»: УЕФА сменил арбитров на матче Сербия – Россия из-за судейства Марциняка

«РБ-Спорт»: УЕФА сменил арбитров на матче Сербия – Россия из-за судейства Марциняка

17 ноября 2020, 00:19
12

Стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

По информации «РБ-Спорт», такое решение принял судейский комитет УЕФА на фоне недовольства работой Шимона Марциняка в поединке россиян с Турцией (2:3).

В УЕФА посчитали произошедшее скандалом, и чтобы он не получил развития назначили вместо поляка Даниеля Стефански англичанина Энтони Тэйлора.

  • Матч Сербия – Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
  • Марциняк в середине первого тайма игры с турками удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.

Источник: «РБ-Спорт»
Сербия Россия Турция Тэйлор Энтони Марциняк Шимон Стефански Даниэль
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1605561694
Курвы
Ответить
FanatSerj
1605563459
Да неужели, вот это поворот )) Англичане конечно тоже особой любовью не пышут к России, но у них хоть профессионализма поболя.
Ответить
Просто-333
1605584867
Хрен редьки не слаще. Просто надо играть
Ответить
Garrincha58
1605589450
значит всё таки ошибки были иначе УЕФА не стал бы ничего менять
Ответить
BRO_football
1605598525
Поменяли шило на мыло. Англичане тоже не очень хорошо относится к России.
Ответить
вальтер 79
1605598915
а толку то от этой перестановки один хрен очки то потеряны а уефа в очередной раз свою жопу прикрывает
Ответить
annamalykowa
1605606797
Здесь шалавы дают в анал и берут в рот, можешь убедиться сам (все бесплатно и анонимно) ----> https://bit.vodka/xsex
Ответить
CSKA №1
1605611457
Ну пенальти там не было 100%
Ответить
Алехсбургер.
1605615544
Шило-на мыло,часы на трусы. Кабы-то не было Стасик ,не ссы.
Ответить
a s
1605615651
Ecли делaете cтавки >>> stavka-info.ru
Ответить
Главные новости
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
1
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+