«РБ-Спорт»: УЕФА сменил арбитров на матче Сербия – Россия из-за судейства Марциняка

Стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

По информации «РБ-Спорт», такое решение принял судейский комитет УЕФА на фоне недовольства работой Шимона Марциняка в поединке россиян с Турцией (2:3).

В УЕФА посчитали произошедшее скандалом, и чтобы он не получил развития назначили вместо поляка Даниеля Стефански англичанина Энтони Тэйлора.