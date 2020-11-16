Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской

РФС сообщил о замене арбитров на игре шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.
В воскресенье стало известно о назначении на матч поляка Даниеля Стефански. Однако уже сегодня вместо него поставили английского рефери.
Команды рассудит Энтони Тэйлор, его помощники – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный – Матей Юг.
- Встреча состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
- Вчера сборная России проиграла Турции (2:3), матч обслуживал Шимон Марциняк.
- В середине первого тайма польский судья удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.
Источник: Телеграм-канал РФС