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    Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской

    РФС сообщил о замене арбитров на игре шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

    В воскресенье стало известно о назначении на матч поляка Даниеля Стефански. Однако уже сегодня вместо него поставили английского рефери.

    Команды рассудит Энтони Тэйлор, его помощники – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный – Матей Юг.

    • Встреча состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
    • Вчера сборная России проиграла Турции (2:3), матч обслуживал Шимон Марциняк.
    • В середине первого тайма польский судья удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4132

      Давид59 4 минуты назад

      Очень хорошо. Если будут ошибки, то точно в обе стороны.

      0
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      Рейтинг: +953

      Ужас Бората 32 минуты назад

      Пся крев згинела!

      1
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      Рейтинг: +292

      dva064 1 час назад

      Походу признали косяки поляка(специально с маленькой буквы говно с большой не пишут),,,но это всё равно не оправдывает наших парней,могли сыграть лучше,,,,

      2
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      Рейтинг: +347

      Fusballer 1 час назад

      Два раза подряд поляков ставить хотели? Совсем ...

      4
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      Рейтинг: +2661

      Semenycch 1 час назад

      Всячески приветствую это решение!

      3
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      Рейтинг: +1722

      CSKA57 1 час назад

      Так просто не стали бы менять...

      3
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      Рейтинг: +739

      ySS 1 час назад

      Хрен редки не слаще)

      2
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      Рейтинг: +1013

      GreyDM 1 час назад

      Во блин!!! Начали-таки понимать, что ляхи русским не товарищи...

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      Рейтинг: +1818

      Бриг 1 час назад

      Неужели заметили?

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      Рейтинг: +649

      Князев 1 час назад

      Подно! Подлое польское дело уже сделано.

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