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  • Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской

Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской

16 ноября 2020, 21:39
14

РФС сообщил о замене арбитров на игре шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

В воскресенье стало известно о назначении на матч поляка Даниеля Стефански. Однако уже сегодня вместо него поставили английского рефери.

Команды рассудит Энтони Тэйлор, его помощники – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный – Матей Юг.

  • Встреча состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
  • Вчера сборная России проиграла Турции (2:3), матч обслуживал Шимон Марциняк.
  • В середине первого тайма польский судья удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.

Источник: Телеграм-канал РФС
Сербия Россия Тэйлор Энтони Стефански Даниэль
Комментарии (14)
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Князев
1605552999
Подно! Подлое польское дело уже сделано.
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Бриг
1605553381
Неужели заметили?
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GreyDM
1605553640
Во блин!!! Начали-таки понимать, что ляхи русским не товарищи...
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ySS
1605553687
Хрен редки не слаще)
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CSKA57
1605553731
Так просто не стали бы менять...
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Fusballer
1605555028
Два раза подряд поляков ставить хотели? Совсем ...
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dva064
1605555130
Походу признали косяки поляка(специально с маленькой буквы говно с большой не пишут),,,но это всё равно не оправдывает наших парней,могли сыграть лучше,,,,
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Олег1204
1605561798
Полска курва уже насвинячила, ещё каклов назначили бы
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Владислав Vlad
1605567847
Ещё надо тренера поменять и состав.)))
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elenakostochen
1605572274
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