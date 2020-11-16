Матч Сербия – Россия обслужит английская судейская бригада вместо польской

РФС сообщил о замене арбитров на игре шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.

В воскресенье стало известно о назначении на матч поляка Даниеля Стефански. Однако уже сегодня вместо него поставили английского рефери.

Команды рассудит Энтони Тэйлор, его помощники – Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный – Матей Юг.