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    Чеферин: «Суперлига – фантазия двух-трех руководителей. Это настоящий популизм»

    Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против создания европейской Суперлиги.

    «О Суперлиге не может быть и речи. Это фантазии двух-трех руководителей, которым плевать на солидарность. Они заботятся только о себе и могут навредить своим клубам, о чем сейчас даже не задумываются.

    Это несерьезная идея. Он возникла из-за ухода Бартомеу из «Барселоны». Это настоящий популизм и политическое решение. Ничего серьезного», – приводит слова Чеферина Marca.

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    Источник: Marca

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