Чеферин: «Суперлига – фантазия двух-трех руководителей. Это настоящий популизм»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против создания европейской Суперлиги.

«О Суперлиге не может быть и речи. Это фантазии двух-трех руководителей, которым плевать на солидарность. Они заботятся только о себе и могут навредить своим клубам, о чем сейчас даже не задумываются.

Это несерьезная идея. Он возникла из-за ухода Бартомеу из «Барселоны». Это настоящий популизм и политическое решение. Ничего серьезного», – приводит слова Чеферина Marca.

Ранее с жесткой критикой европейской Суперлиги выступил Арсен Венгер .

. В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.

предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами. Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

Прядкин – о европейской Суперлиге: «Богатые станут богаче, а бедные – беднее»