Прядкин – о европейской Суперлиге: «Богатые станут богаче, а бедные – беднее»

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги.
«Наша страна абсолютно не заинтересована в этом... Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов выше интересов всех национальных лиг.
Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее», – сказал Прядкин в интервью «России 24».
- Ранее с жесткой критикой европейской Суперлиги выступил Арсен Венгер.
- В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.
- Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.
Источник: «Россия 24»