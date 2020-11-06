Прядкин – о европейской Суперлиге: «Богатые станут богаче, а бедные – беднее»

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги.

«Наша страна абсолютно не заинтересована в этом... Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов выше интересов всех национальных лиг.

Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее», – сказал Прядкин в интервью «России 24».