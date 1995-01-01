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    Прядкин – о европейской Суперлиге: «Богатые станут богаче, а бедные – беднее»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против создания европейской Суперлиги.

    «Наша страна абсолютно не заинтересована в этом... Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу. Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов выше интересов всех национальных лиг.

    Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее», – сказал Прядкин в интервью «России 24».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +789

      Граф2019 1 час назад

      пошел ты в ж..пу....

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      Рейтинг: +17894

      bset 1 час назад

      Достали уже со своей суперлигой. Если из 16 команд у 11 гарантировано участия, то со всей Европы лишь 5 новых команд могут попасть? Не маловато для целой Европы? Да и сомневаюсь, что многим будет интересно смотреть дерби по кругу. Когда встречаются топовые команды, это всегда событие, об этом начинают говорить. А тут каждую неделю топовые матчи - рано или поздно это наскучит. И сами же создатели этой лиги пожалеют.

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      Рейтинг: +4102

      Давид59 1 час назад

      Ого! Как точно в заголовке описано то, что у нас в стране происходит.

      0
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      Рейтинг: +15771

      silver29 2 часа назад

      Прядкину не разглагольствовать надо, а сегодня же заявление писать по собственному и не ждать когда прокурорские придут, он тоже не мало приложил усилий по развалу российского футбола.

      7
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      Рейтинг: +13944

      vladimir-7 > silver29 2 минуты назад

      Там этой спайкой, "Газпром-РФСовская банда и РПЛ", давно
      пора заняться следственному комитету РФ.

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