Черчесов: «Турки не знали, как против нас играть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций.

«У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого.

Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления все выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть», – сказал Черчесов.