Черчесов: «Турки не знали, как против нас играть»

Он вообще какой матч смотрел? Чабан как всегда все попутал... просто пока у россеян хватало сил первые 20 минут, мы играли на равных. Потом посыпались... и турки наклепали нам три мяча и стали играть на удержание счета. За 30 крайних минут, россияне создали три опасных момента и разродились одним голом... Походу овцевод перепутал команды когда смотрел матч)))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций.
«У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого.
Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления все выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть», – сказал Черчесов.
- Россияне играли в меньшинстве с 24-й минуты – прямую красную карточку получил Андрей Семенов.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Россия.