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    Черчесов: «Турки не знали, как против нас играть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций.

    «У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого.

    Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления все выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +607

      serglider 10 минут назад

      Он вообще какой матч смотрел? Чабан как всегда все попутал... просто пока у россеян хватало сил первые 20 минут, мы играли на равных. Потом посыпались... и турки наклепали нам три мяча и стали играть на удержание счета. За 30 крайних минут, россияне создали три опасных момента и разродились одним голом... Походу овцевод перепутал команды когда смотрел матч)))

      0
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      Рейтинг: +817

      Михаил_Боярский 38 минут назад

      Ребят вам не кажется что пополамыч уже не знает как еще заднюю включить? Что он говорил после игры с молдовой? Мол козыри у молдован какие то были. Тут турки не знали как играть. В следующий раз что скажет?

      1
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      Рейтинг: +607

      serglider > Михаил_Боярский 8 минут назад

      В следующий раз они скажут, - Ну, не шмогли мы... не шмогли!

      0
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      Рейтинг: +817

      Михаил_Боярский 42 минуты назад

      Саламыч пополамыч в следующий раз скажет что Заболотный лучше Роналдо, но какой от этого толк если сборная играет все хуже и хуже.

      0
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      Рейтинг: +1379

      Валерий2705 44 минуты назад

      Оздоев показал как надо играть)

      0
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      Рейтинг: +9062

      paracetamol 56 минут назад

      Лысый хотел сказать: вы видите, какой я умный, а то, что прос.рали, это не наша вина!

      1
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      Рейтинг: +817

      Михаил_Боярский > paracetamol 51 минуту назад

      "Ваши ожидания - ваши проблемы" если точнее

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      Рейтинг: +3039

      Гавроша 1 час назад

      У него главная задача загнать зенитовцев, а свиней сберечь, федун платит - футбольные результаты потом!

      0
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      Рейтинг: +8788

      BRO_football 1 час назад

      А сам Черчесов не знает как играть без Дрочилы и Фернандеса

      1
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      Рейтинг: -97

      Alex_MI_5 1 час назад

      Вы зато все знаете. Только срать не проситесь, под себя навалили в очередной раз

      0
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      Рейтинг: +4078

      playsh 1 час назад

      Ну да, "турки не знали,как против нас играть." Потому и выиграли.
      Черчесов,ты дурак или с детства так?

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