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Черчесов: «Турки не знали, как против нас играть»

16 ноября 2020, 00:05
31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций.

«У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого.

Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления все выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть», – сказал Черчесов.

Источник: «Чемпионат»
Турция Россия Черчесов Станислав
Комментарии (31)
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Plyash
1605474936
Ну да, "турки не знали,как против нас играть." Потому и выиграли. Черчесов,ты дурак или с детства так?
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Михаил_Боярский
1605478579
Ребят вам не кажется что пополамыч уже не знает как еще заднюю включить? Что он говорил после игры с молдовой? Мол козыри у молдован какие то были. Тут турки не знали как играть. В следующий раз что скажет?
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serglider
1605480262
Он вообще какой матч смотрел? Чабан как всегда все попутал... просто пока у россеян хватало сил первые 20 минут, мы играли на равных. Потом посыпались... и турки наклепали нам три мяча и стали играть на удержание счета. За 30 крайних минут, россияне создали три опасных момента и разродились одним голом... Походу овцевод перепутал команды когда смотрел матч)))
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Korsar_03
1605483566
Действительно, турки не знали, как играть, что придумать. Три гола, забитые ими, случайность, не более.
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Ден 781
1605487499
Поэтому мы проиграли гггг
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Просто-333
1605501127
Он что- бредит???
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alp
1605509133
лишний раз убеждаешься, что черчесов не совсем в адеквате...
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САДЫЧОК
1605512344
Черчесов: «Турки не знали,...Лучше бы они знали и проиграли !
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polt
1605515178
Турки не знали, а им этого и не нужно было для победы над афуенно умными ...
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mamba9090909
1605515867
Турки не знали как играть и, на всякий случай, забили три гола.
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