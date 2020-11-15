Бускетс получил травму в Швейцарии

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс получил удар в левое колено во втором тайме матча лиги А Лиги наций против Швейцарии (1:1). Серьезность травмы должны оценить сегодня, 15 ноября.
На 73-й минуте вместо Бускетса вышел Коке. Испанцы сравняли счет в матче уже без Бускетса на поле.
- Испания не смогла победить в Швейцарии, несмотря на счет 4:1 по явным голевым моментам.
- 17 ноября испанцы проведут матч за первое место в группе с Германией.
- Бускетс в сезоне Примеры провел семь матчей.
Источник: твиттер сборной Испании